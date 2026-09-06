La Ertzaintza busca desde el pasado 27 de agosto a un hombre de 37 años desaparecido en Bilbao

La Ertzaintza busca desde el pasado 27 de agosto a un hombre desaparecido en Bilbao. Tiene 37 años y se llama Said K.



Se desconoce la vestimenta que portaba al desaparecer.



Según han informado, tiene ojos marrones, pelo negro, una altura de entre 171 y 180 centímetros y un peso de entre 71 y 80 kilos, de complexión delgada. Se pide colaboración ciudadana para localizarle, y de tener alguna información, contactar con la Ertzaintza.