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La Ertzaintza busca desde el pasado 27 de agosto a un hombre de 37 años desaparecido en Bilbao

Según han informado, tiene ojos marrones, pelo negro, una altura de entre 171 y 180 centímetros y un peso de entre 71 y 80 kilos, de complexión delgada. Se pide colaboración ciudadana para localizarle.

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza busca desde el pasado 27 de agosto a un hombre desaparecido en Bilbao. Tiene 37 años y se llama Said K.

Se desconoce la vestimenta que portaba al desaparecer.

Según han informado, tiene ojos marrones, pelo negro, una altura de entre 171 y 180 centímetros y un peso de entre 71 y 80 kilos, de complexión delgada. Se pide colaboración ciudadana para localizarle, y de tener alguna información, contactar con la Ertzaintza.

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