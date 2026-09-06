Queda en libertad provisional la mujer acusada de atropellar a su pareja en Elciego

El juzgado de guardia del tribunal de instancia de Vitoria-Gasteiz ha acordado la libertad provisional de la mujer detenida este sábado en Elciego (Álava) por atropellar presuntamente con su vehículo a su pareja, un varón que está siendo investigado por un supuesto delito de violencia de género.

La mujer, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial que en principio le imputa la presunta comisión de un delito de lesiones agravadas, han confirmado fuentes judiciales. Por su parte, el hombre está siendo investigado por un supuesto delito de violencia de género ya que al parecer "existió una agresión mutua", han señalado las fuentes.

La causa seguirá su instrucción en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la capital alavesa

El suceso ocurrió pasadas las 07:30 horas de este sábado, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento del atropello de un varón en la citada localidad riojanoalavesa.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana que logró obtener la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos. Asimismo, una ambulancia acudió para proporcionar asistencia sanitaria a la víctima y proceder a su posterior traslado al Hospital de Txagorritxu.

Poco antes de las 10:00 horas, una patrulla de la comisaría de Laguardia localizó un turismo que coincidía con la descripción dada y que presentaba daños compatibles con el atropello.



De forma paralela, una patrulla de la Unidad de Tráfico de Álava se desplazó al centro hospitalario para interesarse por el estado de salud del varón. En el lugar, los agentes identificaron a su pareja sentimental, quien se encontraba junto a él.



Tras entrevistarse con ambas partes, los agentes constataron la presunta autoría de la mujer en el atropello, el cual se habría cometido con el vehículo de su propiedad, que había sido localizado previamente por la patrulla.



Por ello, antes tales evidencias, los agentes procedieron a la detención de la mujer, acusada de un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.

