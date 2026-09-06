etxeko indarkeria
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Behin-behinean aske geratu da Eltziegon bikotekidea harrapatzea egotzita atxilotutako emakumea

Harrapaketa larunbat goizean jazo zen, 07:30 aldera. 25 urteko emakumea epailearen esku utzi dute igande eguerdian, beharrezko eginbideak amaitu ostean. Etxeko indarkeriaren esparruan hilketa-saiakera delitua egotzi diote. 

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 13/10/2021
Ertzaintzaren patruila bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Lehen Auzialdiko Epaitegiko guardiako epaileak behin-behinean aske utzi du Eltziegon (Araba) ustez bikotekidea harrapatzen saiatzeagatik atxilotutako emakumea. Gizona genero-indarkeria delitu batengatik ikertzen ari dira.

Emakumeak epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubidea baliatu du. Iturri judizialek baieztatu dutenez, larriagotutako lesio delitu bat egitea egozten diote. Bestalde, gizona genero-indarkeriako ustezko delitu batengatik ikertzen ari dira, antza denez, "elkarri eraso ziotelako".

Emakumearen aurkako Indarkeriaren Arloko Epaitegian jarraitu dute auzia ikertzen.

Harrapaketa larunbatean jazo zen, 07:30 aldera. Zenbait lekukok inplikatutako ibilgailuaren datuak eman zizkieten ertzainei, eta handik gutxira topatu zuten, harrapatzearekin bateragarriak diren kalte materialak zituela.

Biktima harrapatu zuten tokian artatu, Txagorritxu Ospitalera eraman, eta emakumearen ustezko parte-hartzea egiaztatu zuten bertan, biktimarekin eta haren bikotekidearekin hitz egin ostean.

Atxilotua ertzain-etxera eraman zuten, eta izapideak amaitutakoan utzi dute epailearen esku.

Ibilgailua poliziaren zaintzapean dago, noiz ikuskatuko zain.

Ertzaintza Delituak Salaketak Araba Gizartea

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