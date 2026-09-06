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Antzar Egunean hildako mutila gogoratuko dute gaur Lekeition, elkarretaratze isil batekin

10 minutuko isilunea egingo dute igande honetan, 19:00etan, udaletxe aurrean, hildako gaztea gogoratzeko eta haren ingurukoei elkartasuna adierazteko. Horrez gain, gaurko jai-egitarauak aldaketa batzuk izango ditu.

LEKEITIO (BIZKAIA), 05/09/2026.- Una ambulancia y dos UVI móviles, y amigos y familiares de un joven que ha resultado herido de gravedad este sábado en Lekeitio (Bizkaia), tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Día de los Gansos, según ha informado personal sanitario de Cruz Roja. Según ha constatado EFE, el herido seguía la prueba de los gansos en el puerto cuando se precipitó desde una altura de unos dos metros, por lo que fue asistido en el lugar por el personal sanitario.-EFE/ Miguel Toña

Anbulantziak, Lekeitioko Antzar Egunean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Lekeitioko Udalak eta Antzar Batzordeak elkarretaratze isila deitu dute igande honetarako, 19:00etan, udaletxe aurrean, atzo Antzar Eguna ospatzen ari zirela hildako gaztea gogoratzeko. 

Hala, 10 minutuko isilunea egingo dute arratsaldean, eta elkartasuna adieraziko diete haren senide eta gertukoei, Udalak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 16:00ak aldera jazo zen, Antzar Eguneko jai-esparruan. Gaztea portuan zegoela, antzarren proba jarraitzen, bi metro inguruko altueratik erori zen.

Osasun-langileek suspertze-lanak egin zizkioten bertan, baina ez zuten hura bizkortzerik lortu. Antza denez, bihotz-biriketako geldialdia izan zuen.

Horren ondorioz, Antzar Batzordeak eta Udalak bozgorailuetatik jakinarazi zuten bertan behera utzi zituztela egitarau ofizialean larunbaterako aurreikusitako ekitaldi guztiak.

Zorigaitz horren aurrean, doluminak helarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei, eta 10 minutuko isilunea deitu dute igande honetan, 19:00etan, udaletxe aurrean. Era berean, Udalak jakinarazi du aldaketa batzuk izango direla igande honetako egitarauan.

Lekeitio Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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