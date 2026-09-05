GAZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehunka lagunek harrera egin diote Freedom Flotillako ontziari Euskadin

Iragarkia
PORTUGALETE (BIZKAIA), 05/09/2026.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza, este sábado en Portugalete (Bizkaia).- EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Asteartera arte (hilak 8), Euskadin egoteko asmoa du. Egun horretan, Vigora abiatuko da, eta, ondoren, Mediterraneoko beste hainbat gunetara jarraituko du. Ontziak Bilbon egingo duen egonaldian, hainbat ekitaldi antolatu dituzte, besteak beste, hitzaldiak, emanaldiak, Palestinako azoka eta flotillako aktibistekin prentsaurrekoa.

Bilbo Bizkaia Gazako Zerrenda Giza eskubideak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X