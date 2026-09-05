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Hiru pertsona atxilotu dituzte Gernikan, 14 urteko neska haurdun bat ezkontzera behartzea egotzita

Testuinguru horretan, hiru atxilotuak -adingabearen gurasoak eta 27 urteko gizon bat- behin-behinean aske utzi ditu epaileak. Hala ere, auzitegira joan beharko dute auzibidean zehar deitzen dituzten guztietan.  Halaber, 17 urteko mutil bat ikertzen ari dira, haurraren ustezko aita, baina ez dute aurkitu.

EITB

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Ertzaintzak haurdun dagoen 14 urteko neska baten gurasoak eta 27 urteko gizonezko bat atxilotu ditu Gernika-Lumon, Errumaniako erritu tradizionalaren bidez ustez harekin ezkontzera behartu ondoren. Halaber, 17 urteko mutil bat ikertzen ari dira, haurraren ustezko aita, baina ez dute aurkitu.

14 urteko neskatoak senar-emazte harremana zuen atxilotutako 27 urteko gizonarekin, biak erritu tradizional baten bidez ezkondu ondoren.

Adingabea eta gizona nerabearen gurasoen etxean bizi ziren, eta biek onartu, erraztu eta baimendu omen zuten egoera hori eta bikote gisa elkarrekin bizitzea.

36 eta 37 urteko gurasoei gizakien salerosketa delitu bat egozten zaie, baita neska horri egindako sexu-eraso delitua ere, beharrezko laguntzaile gisa. Era berean, ez-egiteagatiko erantzukizuna ere leporatzen diete, senar-emazteen harremana baimendu dutelako.

Bestalde, atxilotutako 27 urteko gizonezkoa ikertzen ari dira, gizakien salerosketa delitu bat eta adingabeari sexu-erasoa egitea egotzita.

Halaber, Ertzaintzak zabalik du haurraren aitatasuna egozten zaion 17 urteko mutil bati buruzko ikerketa, adingabeari sexu-erasoa egitea egotzita. Haren bila dabiltza.

Adingabe haurtzaroaren arloan eskumena duten Bizkaiko foru-zerbitzuen tutoretzapean eta babespean geratu da.

Testuinguru horretan, hiru atxilotuak -adingabearen gurasoak eta 27 urteko gizon bat- behin-behinean aske utzi ditu Gernikako Instantzia Auzitegiko guardiako epaitegiak. Hala ere, auzitegira joan beharko dute auzibidean zehar deitzen dituzten guztietan. 27 urteko gizonari, gainera, pasaportea kendu diote, Espainiatik irtetea debekatu diote eta astero epaitegian agertu beharko du.

Gernika Lumo Gizartea

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