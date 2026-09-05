Barakaldoko hilketaren ustezko egileak komisarian jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain
Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, eta lehen hipotesien arabera, "sentimentala izan daiteke" gertatutakoaren arrazoia.
Iragan ostegunean Barakaldon 48 urteko gizon bat tirokatuta hil zuen gizonak komisarian jarraitzen du atxilotuta, epailearen aurrera eramateko zain, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak baieztatu duenez.
Tiroketaren biktima gau horretan bertan hil zen, ordu batzuk geroago, ospitalean. Gertaera arratsaldeko zortzi eta erdiak aldera izan zen, Barakaldoko Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktima hainbat aldiz tirokatu zuten eskopeta batekin. Erasoaren egileak ibilgailu batean ihes egin zuen.
Zenbait polizia bertaratu ziren, baita osasun langileak ere, eta biktima bertan artatu zuten. Biktimak suzko armaz egindako hainbat zauri zituen sabelean. Ondoren, ospitalera eraman zuten eta gaueko hamaikak aldera hil zen.
Patruila batek Amurrion (Araba) aurkitu zuen ustezko erasotzailea, eta atxilotu egin zuten. Ibilgailuaren barruan egindako miaketa batean, erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Atxilotua, 48 urtekoa bera ere, ertzain-etxera eraman zuten, eta han jarraitzen du epailearen aurrean deklaratzeko zain.
Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, eta lehen hipotesien arabera , "sentimentala izan daiteke" gertakariaren arrazoia.
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