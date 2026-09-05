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Continúa en comisaría el sospechoso del asesinato de Barakaldo, a la espera de comparecer ante el juez

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".
BILBAO, 04/09/2026.- El hombre de 48 años herido ayer jueves por varios disparos de escopeta en un tiroteo en Barakaldo (Bizkaia) falleció anoche en el hospital donde había sido trasladado, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. En la zona del suceso, junto al campo de fútbol de Lasesarre, continúa apracada la moto del fallecido. EFE/Miguel Toña
Lugar donde ocurrió el homicidio en Barakaldo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Barakaldoko hilketaren susmagarriak komisarian jarraitzen du, epailearen aurrean agertzeko zain

Agencias | EITB

Última actualización

El sospechoso del asesinato del pasado jueves de un hombre de 48 años en Barakaldo por un tiroteo permanece en este momento, y desde el día de los hechos, detenido en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad.

La víctima del tiroteo falleció esa misma noche, horas después, en el hospital al que había sido trasladado. El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. El autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.

Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.

Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión. El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, donde continúa a la espera de comparecer ante el juez.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".

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