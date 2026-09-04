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Álava sigue de cerca el incendio del Valle de Mena ya que podría acercarse por Artziniega

Este incendio amenaza a una masa forestal en el límite entre Burgos y Álava, y podría acercarse al territorio vasco por la zona de Artziniega. En el fuego trabaja actualmente un operativo compuesto por una veintena de medios, de los cuales, seis son aéreos.
Un avión descarga en la zona afectada por las llamas en el Valle de Mena.
Un avión descarga en la zona afectada por las llamas en el Valle de Mena. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Menako Haraneko sutea gertutik jarraitzen ari da Araba, Artziniegatik hurbil baitaiteke

Agencias | EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Álava sigue de cerca la evolución del incendio declarado en el Valle de Mena (Burgos), ya que podría acercarse al territorio vasco por la zona de Artziniega.

Este incendio amenaza a una masa forestal en el límite entre Burgos y Álava. En el fuego trabaja actualmente un operativo compuesto por una veintena de medios, de los cuales, seis son aéreos.

"Seguimos muy atentos a la evolución del incendio declarado en Burgos, que podría acercarse a Álava por la zona de Artziniega", ha señalado la institución foral en sus redes sociales.

"Recordamos que el territorio continúa en alerta por riesgo de incendios forestales y que es imprescindible extremar las precauciones. Por este motivo, hemos vuelto a activar la prohibición del uso del fuego. Máxima prudencia y responsabilidad", ha pedido la Diputación.

Araba-Álava Incendios Desastres naturales Sociedad

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