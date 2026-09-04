El juez archiva el caso del palacete Irurak Bat de Getxo al no apreciar delito urbanístico ni prevaricación
El magistrado considera que el derribo del inmueble, ejecutado en agosto de 2024, estaba amparado por la normativa urbanística y concluye que no existe base para continuar la investigación. Diez personas estaban investigadas en la causa, entre ellas tres exconcejales del PNV. Por su parte, PP y EH Bildu han anunciado que recurrirán la sentencia.
El juez del caso del palacete Irurak Bat de Getxo ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones al no apreciar delitos urbanísticos ni de prevaricación en el derribo del inmueble, que se encontraba en custodia municipal y fue demolido en agosto de 2024 para construir viviendas de lujo.
En un auto, el magistrado considera que el derribo era una actuación contemplada por la normativa urbanística aplicable y concluye que los hechos investigados no son constitutivos de delito. En la causa había diez personas investigadas, entre ellas tres exconcejales del PNV.
La sentencia sobre 'La Aldea' resulta aplicable al caso
La decisión llega después de que el juez planteara a las partes si debía continuar el procedimiento tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el caso de 'La Aldea' de Neguri, otro inmueble que se encontraba en custodia municipal y que también fue derribado.
Según el magistrado, las conclusiones de esa sentencia son "plenamente trasladables" al caso del Irurak Bat. El TSJPV estableció que la inclusión de un inmueble en el régimen de custodia municipal no implica automáticamente que pase a tener la consideración de bien cultural de protección básica.
El auto señala que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco tampoco produjo esa conversión automática. Por ello, el inmueble mantenía el régimen previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contemplaba su custodia municipal.
El derribo no constituye delito urbanístico
El juez concluye que, en estas circunstancias, "cabía el derribo", tal y como preveía el propio PGOU. Por tanto, desaparece el requisito normativo necesario para apreciar la existencia de un delito urbanístico.
El magistrado reconoce que podrían haberse cometido, en su caso, otras infracciones de carácter administrativo, pero subraya que estas quedarían "fuera de la órbita del derecho penal.
La misma conclusión se aplica a los delitos de prevaricación investigados, ya que, según el auto, estos requieren que la actuación analizada sea contraria a la normativa urbanística.
Por todo ello, el juez considera que los hechos presentan una situación de "atipicidad" y acuerda el sobreseimiento libre y archivo de la causa.
No se analizarán los dispositivos electrónicos incautados
El magistrado también ha declarado improcedente continuar con las diligencias de investigación que estuvieran pendientes. En particular, no autoriza el acceso ni el análisis del contenido de los dispositivos electrónicos incautados durante las entradas y registros practicados en el marco de la investigación.
Los dispositivos deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y serán devueltos a sus titulares cuando la resolución sea firme.
Contra el auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo cabe presentar recurso de reforma ante el propio juzgado y/o recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
El PP anuncia un recurso
En este contexto, el PP de Getxo ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar que su contenido “contradice” las conclusiones de los informes técnicos aportados durante el procedimiento. Según la formación, esos informes fueron elaborados por la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el perito judicial Urko Balziskueta, además de contar con el criterio del Ministerio Fiscal.
El PP sostiene que el fallo judicial no se corresponde con las pruebas y considera que la sentencia relativa a la aldea mencionada no guarda relación con el procedimiento actual. Por ello, la formación ha confirmado su intención de presentar el recurso dentro del plazo establecido, que vence el próximo 9 de septiembre.
EH Bildu exige explicaciones
EH Bildu Getxo presentará los recursos que procedan, al considerar que la cuestión de fondo sigue abierta y exige esclarecer responsabilidades y garantizar que se cumpla la normativa de protección del patrimonio. "El archivo del expediente no reconstruye el edificio derribado, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable ni elimina las graves irregularidades que constan documentadas", ha subrayado.
Así, EH Bildu Getxo señala que el Gobierno municipal todavía "no ha adoptado ninguna medida sancionadora por el derribo de un edificio protegido". En este contexto, según un informe del propio arquitecto municipal, la empresa constructora "podría obtener un beneficio económico de 732 506,26 euros con el derribo", aunque su materialización depende todavía de que se autorice la construcción de las viviendas proyectadas.
EH Bildu Getxo denuncia, además, que "no se respetó el procedimiento previsto en la normativa municipal de protección del patrimonio", al no abrirse el periodo de información pública de 20 días para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones. Para EH Bildu, "Getxo merece instituciones transparentes, procedimientos rigurosos y un Gobierno municipal que responda por sus decisiones".
El PNV critica el daño injusto causado
El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha valorado positivamente la sentencia, al considerar que pone fin a una etapa "dolorosa e injusta" para las personas afectadas. Ansola ha destacado el respeto del PNV hacia la Justicia y ha defendido en todo momento la presunción de inocencia de las personas implicadas.
Ansola considera también impropia de representantes políticos la actitud mantenida por el PP y EH Bildu: “Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al PNV".
Asimismo, ha señalado que el cierre de la causa es una "buena noticia" para quienes han soportado durante meses sus consecuencias personales, políticas y mediáticas, y ha puesto en valor la responsabilidad mostrada por las personas afectadas. Ansola considera, además, que el sobreseimiento debe servir para reflexionar sobre la utilización política de los procedimientos judiciales.
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