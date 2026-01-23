BIZKAIA
Investigados tres concejales de Getxo en el caso del palacete derribado

El PNV procederá en los próximos días a la sustitución de los tres concejales que están siendo investigados, tras poner sus cargos a disposición del partido. Mantienen su inocencia, pero creen conveniente dejar su cargo.

(Foto de ARCHIVO) Solar donde se ubicaba el palacete REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/1/2026
Ubicación en la que se encontraba el edificio derribado, en Getxo. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Getxon eraitsitako eraikinari buruzko ikerketa judizialak prebarikazio zantzuak antzeman ditu EAJren hiru zinegotzitan
La investigación judicial sobre el histórico edificio derribado en Getxo (Bizkaia) aprecia posibles indicios de prevaricación y daños contra el patrimonio histórico en varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo y tres concejales del PNV, que ya han puesto sus cargos a disposición del partido y reiteran su inocencia.

La jueza ha levantado el secreto de sumario en la tarde de este viernes. En el auto, se identifican dos posibles delitos, que implican a tres técnicos del Ayuntamiento de Getxo, dos altos cargos urbanísticos y una arquitecta, así como a tres concejales del PNV. 

A todos ellos se les imputan dos delitos: por un lado, informar favorablemente sobre proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos a sabiendas de su injusticia (Art. 322 del Código Penal); y, por otro lado, derribar o alterar gravemente edificios protegidos (Art. 321). Por este segundo delito han sido imputadas cuatro personas más.

El edificio, de 1845, fue derribado en verano de 2024, una actuación que ha derivado en la apertura un procedimiento judicial, en el marco del cual se llevó a cabo el registro tanto en el edificio principal del Consistorio, como en las dependencias de Urbanismo en el edificio Santa Clara.

La promotora cooperativista tenía licencia para rehabilitar el edificio para construir seis viviendas de lujo. Dos de esos cooperativistas son concejales del PNV; una pareja que iba a adquirir una de estas viviendas. El tercer concejal imputado dirigía el área urbanística.

La Ertzaintza registró el pasado día 14, por orden judicial, dependencias del Ayuntamiento en el marco de la investigación abierta por el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11.

En un comunicado, el PNV, ha afirmado que "sin prejuzgar los hechos y respetando en todo momento la presunción de inocencia", procederá en los próximos días a la sustitución de los tres concejales.

Los tres ediles consideran conveniente dejar su cargo para facilitar su defensa y preservar la imagen pública del partido.

La alcaldesa seguirá colaborando con la justicia

En este contexto, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha manifestado que "está siendo un día muy duro y muy difícil". Asimismo, ha anunciado que seguirá colaborando con la justicia.

Agirre ha anunciado que ante esta nueva situación se procederá a su sustitución a la mayor brevedad posible. "Hemos trabajado con responsabilidad, seguiremos trabajando con responsabilidad y, cómo no, colaborando con la justicia", ha concluido.

EH Bildu se mantendrá atenta a la investigación

En un comunicado, la formación abertzale ha recordado que, ante los indicios de que en el derribo se habían producido irregularidades, puso en conocimiento de la Fiscalía los indicios del delito.

"Fue la izquierda soberanista la que creyó necesario que se abriera una investigación y se investigaran los hechos hasta el final", ha subrayado, para afirmar que se va a mantener atenta y observará con atención cómo se desarrolla la investigación judicial.

Tras reafirmarse en el principio de "máxima ejemplaridad" en la gestión pública, la 'cero' corrupción, se ha comprometido a llegar "hasta el final" en la investigación de estos hechos.

PP exige la dimisión de la alcaldesa

Por su parte, Eduardo Andrade, concejal del PP de Getxo, ha recordado que los populares han registrado una moción, que se discutirá en el pleno municipal del próximo jueves, para exigir la dimisión de la alcaldesa.

El PP de Getxo considera insuficientes las medidas que ha tomado el PNV hasta la fecha, y reitera que la alcaldesa debe dimitir por "haber estado intentando ocultar y dificultando la investigación de la oposición en el Ayuntamiento".

