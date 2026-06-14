MEMORIA HISTÓRICA
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Familiares de asesinados por el franquismo en Elciego plantan un olivo para recordarles

Durante el acto se ha presentado la asociación para la Memoria y la Cultura Democrática La Pilastra, que nace con el propósito de trabajar desde Álava para recuperar la memoria de las víctimas y promover valores como base de la convivencia.

Imagen difundida en redes sociales por @PSEAlava.

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Agencias | EITB

Última actualización

La localidad alavesa de Elciego ha recordado a las personas asesinadas durante la represión franquista con un homenaje protagonizado por familiares de las víctimas, que han plantado un olivo como símbolo de memoria y dignidad.

Durante el acto se ha presentado la asociación para la Memoria y la Cultura Democrática La Pilastra, que nace con el propósito de trabajar desde Álava para recuperar la memoria de las víctimas y promover valores como base de la convivencia, han informado sus promotores.

El nombre de la asociación hace referencia a La Pilastra, un paraje de Zambrana (Álava) en el que fueron asesinadas una treintena de personas "por su compromiso político y social y por su oposición al golpe de Estado de 1936".

Durante la ceremonia, varios familiares han realizado una lectura colectiva del texto ‘El olivo de la memoria’, un discurso en el que se ha recordado que "hay memorias que forman parte de la historia íntima de un pueblo y que siguen vivas mientras alguien las conserve y las comparta".

Tras la lectura han plantado un olivo y junto a vecinos y representantes institucionales han realizado una ofrenda floral en el cementerio de la localidad, frente a la lápida bajo la que reposan los restos recuperados en 1979 por iniciativa de las propias familias que entonces realizaron por su cuenta la exhumación en una fosa en Zambrana. 

Miembros del PSE de Álava han participado en el acto.

Rioja Alavesa Memoria Histórica Franquismo Política

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