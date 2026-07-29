CENAS SOLIDARIAS
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Jon Insausti defiende una gestión de las cenas solidarias orientada a la inclusión social y laboral

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Agencias | EITB

Última actualización

Ante la polémica suscitada por la prohibición de las cenas solidarias, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha explicado este miércoles que la iniciativa precisa de una respuesta administrativa orientada a generar la inclusión social y laboral de las personas. Asimismo, apunta que los municipios vecinos adoptarán estas medidas antes o después.   

Donostia-San Sebastián Política

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