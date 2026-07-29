La mayoría sindical de Osakidetza (LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT) iniciará en otoño una dinámica de huelgas para reclamar mejoras laborales "para todos los colectivos".

En rueda de prensa ante los medios, los sindicatos mayoritarios de Osakidetza han denunciado este miércoles que el reciente acuerdo del Sindicato Médico de Euskadi con el Departamento de Salud ignora los problemas estructurales, por lo que exigen "una negociación global para garantizar una sanidad pública de calidad y sin sobrecargas".

Las centrales sindicales han argumentado que el pacto alcanzado exclusivamente entre el Departamento de Salud y el Sindicato Médico (SME) no da respuesta a las necesidades reales ni del colectivo facultativo ni del sistema sanitario público. Alertan de que este acuerdo se ha gestado fuera de los cauces ordinarios, "debilitando el papel de la Mesa Sectorial", órgano donde también están representados el resto de los sindicatos.