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La mayoría sindical de Osakidetza anuncia huelga en otoño por la mejora laboral "de todos los colectivos"

Tras rechazar el acuerdo del SME con el Departamento de Salud por ser "parcial", LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT iniciarán movilizaciones a partir de septiembre porque "un modelo basado en horas extraordinarias no es sostenible".

LABek, SATSEk, ELAk, CCOOk eta UGTk greba eta mobilizazioei ekingo diegu, Osakidetzak kolektibo guztien lan-baldintzak hobetu ditzan eskatzeko
Imagen de la mayoría sindical de Osakidertza. Foto: LAB Sindikatua
Euskaraz irakurri: Osakidetza: gehiengo sindikalak grebak iragarri ditu udazkenean
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EITB

Última actualización

La mayoría sindical de Osakidetza (LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT) iniciará en otoño una dinámica de huelgas para reclamar mejoras laborales "para todos los colectivos".

En rueda de prensa ante los medios, los sindicatos mayoritarios de Osakidetza han denunciado este miércoles que el reciente acuerdo del Sindicato Médico de Euskadi con el Departamento de Salud ignora los problemas estructurales, por lo que exigen "una negociación global para garantizar una sanidad pública de calidad y sin sobrecargas".

Las centrales sindicales han argumentado que el pacto alcanzado exclusivamente entre el Departamento de Salud y el Sindicato Médico (SME) no da respuesta a las necesidades reales ni del colectivo facultativo ni del sistema sanitario público. Alertan de que este acuerdo se ha gestado fuera de los cauces ordinarios, "debilitando el papel de la Mesa Sectorial", órgano donde también están representados el resto de los sindicatos.

Reivindicaciones: fin de la precariedad y nuevo modelo

Según las organizaciones, la estrategia del Departamento de Salud deja sin abordar cuestiones críticas como la falta de profesionales, las dificultades en el relevo generacional o la alta sobrecarga asistencial. Consideran que se está consolidando un modelo "basado en un sistema de autoconcertación que lleva más de 25 años perpetuando la actual crisis organizativa".

"Un modelo basado en horas extraordinarias no es sostenible", han advertido los sindicatos. En este sentido, las movilizaciones anunciadas buscarán dar un "giro definitivo" a las políticas de personal a través de tres ejes principales: actualizar el Acuerdo Regulador, estudio de la plantilla, y la defensa de la negociación colectiva. 

Llamamiento a la cohesión tras el verano

En septiembre darán a conocer el calendario de movilizaciones, que se realizarán a partir de otoño bajo el lema "NEGOZIAZIOA DEFENDATU. ORAIN DA GARAIA! Condiciones dignas para una sanidad pública de calidad".

La mayoría sindical ha apelado a la ciudadanía a sumarse a las protestas, y ha aclarado que estas huelgas no van dirigidas contra ningún colectivo profesional en concreto, sino contra la estrategia del Departamento de Salud de "enfrentar a las diferentes categorías".

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