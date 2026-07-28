Martínez afirma que el acuerdo con el SME no cierra la negociación con otros colectivos profesionales
El consejero de Salud del Gobierno Vasco asegura que seguirán dialogando con todos los colectivos de Osakidetza y emplaza a la reunión de la mesa sectorial de septiembre.
El acuerdo alcanzado entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) no pone fin a las negociaciones abiertas con el resto de colectivos ni limita la posibilidad de seguir mejorando sus condiciones laborales. Así lo ha defendido el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, quien también ha subrayado que el pacto no cierra el debate sobre el Estatuto Marco. "Este acuerdo no supone el cierre de ninguna negociación, ni impide avanzar en mejoras para otros colectivos", ha precisado.
Martínez ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco en el que se ha aprobado el Decreto por el que se da validez al acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 20 de julio, que entrará en vigor este miércoles y que cuenta con una dotación inicial de 13,7 millones en 2026 que alcanzará los 75 millones en 2029.
Ha destacado que se trata de un acuerdo "de mucho calado, que va más allá de aspectos exclusivamente retributivos" y con "impacto positivo en el conjunto de Osakidetza", que "redundará, además, en la mejora asistencial del conjunto de la ciudadanía". Es un acuerdo con un colectivo concreto que, según ha reiterado, "no cierra la puerta, no lo ha cerrado nunca, a seguir negociando con los demás".
Cada categoría profesional, ha apuntado, "afronta realidades diferentes y puede aspirar legítimamente a mejorar sus condiciones de trabajo" y, en esa línea, ha asegurado que el Departamento de Salud y Osakidetza "mantienen el compromiso de seguir avanzando mediante el diálogo y la negociación con el conjunto de la plantilla".
Asimismo, ha afirmado que la actualización y negociación del Estatuto Marco "ha generado unas expectativas que se han visto frustradas, y no solo por parte de los profesionales médicos, sino también por parte del conjunto de agentes sociales y de otros grupos profesionales, un apoyo que ha ido debilitándose por momentos".
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