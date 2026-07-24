Laguardia aprueba la primera ordenanza de la tasa turística en Euskadi
El Ayuntamiento del municipio alavés de Laguardia ha aprobado este viernes, en pleno extraordinario, la ordenanza municipal para implantar la tasa turística. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PNV y EH Bildu, y el voto en contra del PP.
Laguardia se convertirá así en la primera localidad de Euskadi en establecer la tasa turística, y lo hará aplicando el tramo medio-alto de la horquilla que permite la norma foral. Sin embargo, en las viviendas de uso turístico se aplicará el máximo, que será de 6,50 euros por noche, con un máximo de seis noches.
Desde el ayuntamiento consideran que establecer esta tasa es la vía para afianzar un turismo “sostenible y controlado”, y que en ningún caso lo problematiza. De hecho, aseguran que la medida recoge las peticiones del sector.
¿Cuál es el importe de la tasa turística?
La norma foral establece horquillas que oscilan entre 3,50 y 5,50 euros para los hoteles de cuatro estrellas y entre 0,50 y 1,25 euros para los agroturismos, que tienen la tasa más baja.
Por el contrario, las personas que se alojen en viviendas de uso turístico o en hoteles de cinco estrellas —inexistentes de momento en Laguardia— deberán abonar la tasa máxima, es decir, 6,50 euros.
EH Bildu ha explicado que aplicar la tasa más alta a las viviendas de uso turístico es una “medida de lucha contra la crisis habitacional" para que "Laguardia, y sobre todo su casco histórico, no se conviertan en una sucesión de edificios de uso turístico y sigan siendo un lugar de residencia para los vecinos".
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