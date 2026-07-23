El BCE presenta los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euro

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euros y ha puesto en marcha una encuesta online para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre. Estas propuestas se inspiran en dos temas: "la cultura europea" y "ríos y aves", así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.

"Los billetes de euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa", ha señalado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. "Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida", ha asegurado la presidenta del BCE.

Lagarde ha resaltado la suerte que tiene Europa de contar con un "rico" patrimonio cultural, tema que ha servido para guiar a los cinco primeros diseños que cuentan con personajes célebres europeos como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Stuttner en la cara delantera de los billetes.