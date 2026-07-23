El BCE presenta los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euro
El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euros y ha puesto en marcha una encuesta online para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre. Estas propuestas se inspiran en dos temas: "la cultura europea" y "ríos y aves", así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.
"Los billetes de euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa", ha señalado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. "Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida", ha asegurado la presidenta del BCE.
Lagarde ha resaltado la suerte que tiene Europa de contar con un "rico" patrimonio cultural, tema que ha servido para guiar a los cinco primeros diseños que cuentan con personajes célebres europeos como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Stuttner en la cara delantera de los billetes.
Mientras que en el reverso de estas cinco primeras propuestas se muestran actividades culturales y de ocio de los diferentes países del Viejo Continente, en un intento de promover los valores europeos como la inclusión y el diálogo.
Los otros cinco diseños enseñan en la cara delantera distintas especies de aves y ríos europeos -un ave y un pájaro en cada billete-, mientras que en el otro lado se observan diferentes instituciones europeas como el propio edificio del BCE, la sede del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo y el edificio del Consejo de la UE y el Consejo Europeo.
"Las instituciones europeas nos recuerdan los valores fundamentales del proyecto europeo", ha sostenido Lagarde en la presentación de la propuestas finalistas.
Las propuestas preseleccionadas son el resultado de un concurso de diseño organizado en la Unión Europea (UE) en el que han participado más de 1200 diseñadores gráficos, de los que 25 han sido invitados a presentar propuestas para uno o ambos temas. Finalmente, un jurado independiente formado por 21 expertos en diferentes ámbitos, como diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia ha preseleccionado diez propuestas de diseño.
Los europeos podrán expresar ahora su opinión sobre las propuestas finalistas, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de organizar una encuesta en la red, que concluirá el 21 de septiembre de 2026. Una empresa de estudios de opinión independiente llevará a cabo una encuesta paralela en la que invitará a responder a las mismas preguntas a una muestra representativa de ciudadanos de la zona del euro.
El BCE publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto de diseño definitivo. El Consejo de Gobierno prevé adoptar la decisión definitiva sobre el nuevo diseño a finales de año. El desarrollo y la producción de los billetes comenzarán entonces, aunque pasarán varios años antes de que entren en circulación.
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