El Gobierno Vasco participará en la compra de Vicinay para garantizar su arraigo
El Ejecutivo vasco tomará parte, junto a otros inversores, en el rescate de la fabricante vasca de cadenas para uso marítimo ubicada en Sestao. El Gobierno baraja destinar alrededor de 7,5 millones de euros a la operación.
El Gobierno Vasco acometerá en el corto plazo una nueva operación, dentro de su estrategia para afianzar el arraigo y el crecimiento de empresas vascas clave, especialmente en el ámbito industrial. En este caso, el Ejecutivo participará en el rescate de la histórica fabricante de cadenas de uso marítimo Vicinay, con sede en Sestao, Bizkaia.
El Gobierno Vasco compartirá la operación con el fondo Ekarpen -participado por el propio Ejecutivo autonómico, Kutxabank, Mondragón Inversiones y las tres diputaciones forales-, así como con inversores particulares.
Un modelo similar a Talgo
El Gobierno Vasco baraja destinar alrededor de 7,5 millones de euros a la operación, a fin de adquirir el 7,8 % de la empresa. A través de esta operación, el Ejecutivo busca garantizar el arraigo de la empresa, líder mundial en la fabricación de cadenas de uso marítimo, así como reforzar la posición de Euskadi en el sector de la energía eólica marina (offshore).
La operación seguirá un modelo similar al utilizado en Talgo, basado en la colaboración público-privada para favorecer “un modelo de crecimiento basado en industria, innovación y sostenibilidad”.
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