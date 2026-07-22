El Gobierno Vasco participará en la compra de Vicinay para garantizar su arraigo

El Gobierno Vasco acometerá en el corto plazo una nueva operación, dentro de su estrategia para afianzar el arraigo y el crecimiento de empresas vascas clave, especialmente en el ámbito industrial. En este caso, el Ejecutivo participará en el rescate de la histórica fabricante de cadenas de uso marítimo Vicinay, con sede en Sestao, Bizkaia.

El Gobierno Vasco compartirá la operación con el fondo Ekarpen -participado por el propio Ejecutivo autonómico, Kutxabank, Mondragón Inversiones y las tres diputaciones forales-, así como con inversores particulares.