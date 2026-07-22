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Barredo dice que "a priori" la situación por la dermatosis nodular "está controlada"

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18:00 - 20:00
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, hoy, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Dermatosi nodularrak eragindako egoera "kontrolpean" dagoela azpimarratu du Barredok
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que desde los últimos casos del mes de marzo en Cerdeña no se han registrado nuevos casos en la Unión Europea. En todo caso, aboga por seguir manteniendo las medidas de prevención. 


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