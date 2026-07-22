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"Printzipioz" dermatosi nodularraren zabalkundea "kontrolpean" dagoela azpimarratu du Barredok

Iragarkia
18:00 - 20:00
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburua, Amaia Barredo, gaur, Radio Euskadin
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EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak gogora ekarri duenez, pasa den martxoan Sardinian azken kasuak atzeman zirenetik ez da kasu berririk baieztatu Europar Batasunean. Hala ere, prebentzio neurriak mantentzearen alde hitz egin du. 

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