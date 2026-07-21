Ikuskizunetako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte EAEko hiru hiriburuetako jaietan
Mobilizazioak abuztuaren 5ean, 14an eta 26an izango dira, eta Gasteizko Txosna Batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko Konpartsen babesa dute. Sektoreko lan-baldintzak hobetzeko "aurrerapauso falta" salatu nahi dute.
Ikuskizunetako teknikariek ordezkatzen dituzten sindikatuek grebak deitu dituzte abuztuaren 5, 14 eta 26rako, hiru hiriburuetako jaiekin batera. Gasteizko Txosna Batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko Konpartsen babesa dute.
Ikuskizun eta ekitaldien hitzarmena negoziatzen ari diren Teknikariok erakundeek eta ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA eta CNT sindikatuek jakinarazi dutenez, sektoreko lan-baldintzak hobetzeko "aurrerapausorik ez" dagoela salatzeko deitu dituzte lanuzteak.
EUKI patronalak negoziazio horretan duen "utzikeria" salatu dute sindikatuek, gatazka honetan langileek duten "indarrarekin eta batasunarekin talka" egiten duena.
Horregatik, lehenengo lanuztea abuztuaren 5ean egingo dute Gasteizko jaietan; bigarrena, abuztuaren 14an, Donostiako Aste Nagusian; eta hirugarrena 26an, Bilbokoan.
Euren borrokak "babesak batzen" jarraitzen duela ziurtatu dute, eta, zehazki, Bilboko Konpartsen, Donostiako Piraten eta Gasteizko Txosna Batzordearen babesa, "sektorearen problematika eta prekarietatea lehen eskutik ezagutzen dutelako".
"Babes horrek erakusten du jai duinak defendatzeko ezinbestekoa dela langileen eskubideak defendatzea. Kultura ezin delako esplotazioaren sinonimo izan", hausnartu dute.
Gainera, borroka horri eutsiko diotela ohartarazi dute, "enpresek zentzuz jokatzen ez duten bitartean eta langileei baldintza duinak bermatzeko elkarrizketei berriro ekitea erabakitzen ez duten bitartean".
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