Osasuneko mahai sektoriala
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SME ez beste sindikatu guztiek Osakidetzako Mahai Sektoriala utzi dute

Osasun Sailak aurkeztutako dokumentuaren edukiaz gain, sindikatuek –Euskadiko Medikuen Sindikatuak izan ezik– salatu dute akordioa aldebikoa izan dela Osasun Sailaren eta SMEren artean, eta negoziazio kolektibotik kanpo negoziatu dela.

Erizainen kontzentrazioa.
Erizainen kontzentrazio bat Basurtuko Ospitalean. Argazkia: Satse
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako mahai Euskadiko Medikuen Sindikatua (SME) bakarrik geratu da Osasun Sailarekin Osakidetzako Mahai Sektorialean, beste sindikatu guztiak altxatu egin baitira astelehen honetan mahaitik; irmo salatu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak foro honetara eraman duen medikuen kolektiborako akordio proposamena bera, bai eta horrne negozizazio estrategia ere. 

Izan ere, mahaia utzi duten sindikatuen arabera, negoziazio kolektibotik kanpo, SMEren eta Alberto Martinezen sailare artean adostutako dokumentua da. 

(informazioa osatzeko lanean ari gara)

Osakidetza Sindikatuak Lan gatazkak Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Akordioa Osakidetzaren eta sindikatu medikoen artean, guardien antolaketa aldatzeko

Osasun Sailak asteleheneko mahai sektorialera eramango du medikuen lan-baldintzak hobetzea helburu duen akordio-proposamena. Testuak honako hauek aurreikusten ditu, batik bat: guardien eredua berrikustea, atseden-sistema hobetzea, guardien ordainsaria mailaz maila handitzea eta lanbide-aitorpena indartzea. Bestalde, Euskal Medikuen Sindikatuak nabarmendu du hitzarmenak ez dituela bere aldarrikapen guztiak asetzen, baina aurrerapauso esanguratsutzat jo du, eta, gainera, egungo gatazka giroa baretzen lagun dezakeela uste du. Alberto Martinezek, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, azaldu du antolaketa aldaketa hau "baloratzeko lan taldeak sortuko" dituztela.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Dependentziarako laguntzak finantzatzeko akordioa lortzeko Kontzertu Ekonomikoaren garrantzia azpimarratu du D'Anjouk

Noel d'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak Euskadi Irratian adierazi duenez, Euskadiren kasuan dependentziarako laguntzen % 50 Estatuak finantziatuko ditu, Kontzertu Ekonomikoaren baitan lortutako akordioari esker. Prozesua "zaila eta oso teknikoa" izan dela adierazi du, baina azkenean lortu egin dela nabarmendu du. Menpekotasunaren konpetentzia Foru Aldundiena dela gogorarazi du, eta, horrez gain, iragarri du urrian Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak egingo duen bileran erabakiko dutela nola banatu Madrildik etorriko den finantzazioa.

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