Guardien eta soldaten sisteman hobekuntzak jasotzen dituen akordio-proposamena aurkeztuko du Osakidetzak astelehenean
Euskadiko Medikuen Sindikatuak positibotzat jo du proposamena, baina irailerako aurreikusitako greba mugagabearen deialdiari eutsi dio, Osasun Ministerioarekin ez baitago adostasunik Estatutu Marko propioaren inguruan.
Osakidetzak mediku-taldearentzako akordio-proposamen bat eramango du Osasuneko Mahai Sektorialera astelehen honetan. Proposamen horrek guardia-eredu berri bat, atsedenaldien hobekuntzak eta hileko 300 eurorainoko soldata-igoera aurreikusten ditu.
Ekimen hau Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin (EES) izandako aldebiko bileren emaitza da, eta langile fakultatiboen lan-baldintzak hobetzea du helburu. Testuinguru horretan, sindikatuaren babesa du, eta haien ustez aurrerapen esanguratsua da, baina ez da nahikoa haien aldarrikapenei erantzuteko.
Alberto Martínez Osasun sailburuak defendatu du lan sanitarioaren egungo antolaketa-ereduak eboluzionatu egin behar duela sistemaren behar berrietara egokitzeko, eta Osakidetza prest dagoela medikuekin gatazka sortzen ari diren alderdi batzuk arintzeko.
Hala, proposamenak barne hartzen ditu guardien nekagarritasuna aitortzea, librantza-sistema berrikustea, kontziliazioa errazteko neurriak, asistentzia-maila desberdinak parekatzea eta guardien jardueragatiko ordainsaria pixkanaka hobetzea.
Akordioa positibotzat jo arren, Medikuen Sindikatuak eutsi egin dio irailerako aurreikusitako greba mugagabearen deialdiari, Osasun Ministerioarekin adostasunik lortu ez delako medikuntzako lanbiderako Etatutu Marko propioa negoziatzeko. Eusko Jaurlaritzak prozesu horri heltzen jarraitzen dio, negoziazio-bide propio batetik, euskal osasunaren esparruan.
Akordio-proposamenaren gakoak
- Librantza bermatzea aurrez aurreko guardietan eta gaueko jarduera duten gaurdia lokalizatuetan 22:00etatik aurrera. Horiek benetako lanalditzat hartuko dira, eta ezin izango dira inola ere errekuperatu.
- Ostiral, larunbat eta jai-bezperetako librantzak guardia egin ondorengo 25 egunetan hartzeko aukera.
- Zaintza metatuen aparteko librantzak.
- Produktibitate Osagarri Finkoa sartzea guardien orduko prezioa kalkulatzean, soilik langile fakultatiboentzat. Urteko ordainsari-taulak eguneratu egingo dira eta igoera progresiboa erregistratuko da, 2028an guardiaren prezioa % 38ra igo arte.
- Zaintzak egitetik salbuesteko adina pixkanaka murriztea, 2030ean 50 urtera jaitsi arte.
- Aste barruan guardia-eguneko goizean lanik ez egitea (lanaldi arrunt hori arratsaldez errekuperatu) edo asteburuko zaintza 12 orduko 2 "guardia erdietan" abiatzea aukeratzeko aukera.
- Osakidetzako fakultatibo guztientzat hilean 300 euroko soldata-igoera aurreikusten da, pixkanaka, 2027ko uztailaren 1etik aurrera.
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Osasun Sailak asteleheneko mahai sektorialera eramango du medikuen lan-baldintzak hobetzea helburu duen akordio-proposamena. Testuak honako hauek aurreikusten ditu, batik bat: guardien eredua berrikustea, atseden-sistema hobetzea, guardien ordainsaria mailaz maila handitzea eta lanbide-aitorpena indartzea. Bestalde, Euskal Medikuen Sindikatuak nabarmendu du hitzarmenak ez dituela bere aldarrikapen guztiak asetzen, baina aurrerapauso esanguratsutzat jo du, eta, gainera, egungo gatazka giroa baretzen lagun dezakeela uste du. Alberto Martinezek, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, azaldu du antolaketa aldaketa hau "baloratzeko lan taldeak sortuko" dituztela.
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