INDUSTRIA
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Miraik, Jainagaren konpainiak, estaldura elektrolitikoak egiten dituen Reco enpresa bizkaitarra erosi du

Barakaldon kokatuta dago, eta taldeak 40 urte baino gehiagoko esperientzia du. Egun, 60 langilek egiten dute lan eta iaz 14 milioi euroko irabaziak izan zituen.

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, interviene durante el acto de entrega del premio ‘Joxe Mari Korta 2025’, en el Palacio Miramar, a 10 de julio de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha sido galardonado con el premio 'Joxe Mari Korta 2025' por su compromiso con "el arraigo, la excelencia industrial, la apuesta por la innovación y la creación de empleo de calidad". El Gobierno Vasco otorga cada año los 'Premios Joxe Mari Korta' a empresarias y empresarios que destacan por su trayectoria vital y empresarial. Arnaitz Rubio / Europa Press 10 JULIO 2025;ENTREGA;PREMIO;EMPRESARIOS 10/7/2025

Jose Antonio Jainaga, Sidenor eta Talgoko presidentea. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sidenorreko eta Talgoko presidente Jose Antonio Jainagaren inbertsio-sozietateak, Mirai Investmentsek, Reco enpresa bizkaitarra erosi du. Zehazki, estaldura kimiko eta elektrolitikoetan eta ekipo elektrikoen sektorerako metalen tratamenduan espezializatuta dago Reco.

Gauzak horrela, Reco enpresa Innometal konpainian sartu da. Metalaren eraldaketa eta akabera arloko dibisioa da, eta honako hauen jabetzakoa da: Mirai, Euskal Finantza Institutua (IVF), Vital Fundazioa eta Irene Carmen Lequericaren family office delakoa.

Reco Barakaldon kokatuta dago, eta taldeak 40 urte baino gehiagoko esperientzia du. Egun, 60 langilek egiten dute lan eta iaz 14 milioi euroko irabaziak izan zituen.

Enpresa honek 5.000 metro karratu baino gehiagoko instalazioak ditu, eta hainbat tratamendu eskaintzen ditu, besteak beste, eztainuztatzea, zilarreztatzea, kobreztatzea, nikeleztatzea, kromatzea eta zinkeztatzea. Horri esker, hainbat industria-beharretara egokitu daiteke, hala nola ekipo elektrikoen, automobilgintzaren eta industriaren sektoreetara.

Bere produktuek industria-eskaeraren alderdi guztiak betetzen dituzte, eta horrek, bere ekoizpen-lerro oso automatizatu eta digitalizatuekin batera, Reco "bezeroari bere osagaien garapen- eta ekoizpen-ziklo osoan laguntzeko gai den bazkide" bihurtzen duela nabarmendu du Mirai konpainiak.

Enpresa horren arabera, Reco taldean sartzeak "irismen handiagoko industria-zerbitzuen eskaintza eraikitzeko urrats estrategikoa dakar".

Euskal Autonomia Erkidegoa Enpresaburuak Lana Industria Ekonomia

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