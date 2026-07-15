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Espainiako Gobernuak EAEko Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren gastuaren % 50 finantzatuko du

Iragarkia
noel d'anjou
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak aho batez onartu du EAEko Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren finantzaketa osagarriari buruzko akordioa. Horren arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erakunde publikoek mendetasun sistemara bideratutako gastuen % 50 Estatuak ordainduko du datorren urteko urtarrilaren 1etik aurrera. 

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Kontzertu Ekonomikoa Ekonomia

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