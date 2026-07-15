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Prezioen indizea % 0,8 igo da EAEn eta % 0,4 Nafarroan ekainean

Kontsumo Prezioen Indizearen (KPI) urtearteko tasa % 3,2koa da EAEn (hirugarren hilabetez jarraian), eta % 2,7koa Foru Erkidegoan, Espainiako Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera.

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EITB

Azken eguneratzea

EAEko urtearteko KPIa % 0,8 igo da ekainean, eta % 0,4 Nafarroako Foru Erkidegoan, INEren datuen arabera. Horrela, EAEko indizea % 3,2an kokatu da ekainean, hirugarren hilabetez jarraian —Espainiako batezbestekoaren parean—, eta Nafarroak, berriz, % 2,7ko igoera metatu du azken urtean.

Lurraldeka, Bizkaian % 3,5ean kokatu da urtearteko KPIa; Araban, % 3,2an; eta Gipuzkoan, % 2,8an.

Zifra horien ondorioz, EAE, Katalunia eta Valentziako Erkidegoarekin batera, erkidegoen sailkapeneko seigarren postuan dago. Sailkapen horren buruan Madril dago, % 3,8ko indizearekin.

Zein sektore garestitu dira gehien EAEn?

Sektoreka, Garraioaren KPIa % 5,0 igo da, maiatzean baino 1,8 puntu gutxiago, ibilgailu partikularren erregaiak eta lubrifikatzaileak merkeagoak izan baitira (iazko hilabete berean garestitu egin ziren).

Etxebizitzaren indizea % 3,7 igo da, maiatzeko urtearteko tasan baino 3,1 puntu gehiago, elektrizitatearen eta, neurri txikiagoan, gasaren prezioak gehiago garestitu direlako. Jatetxeak eta ostalaritza % 5,3 garestitu dira; Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak, % 3,5 (maiatzean baino hamarren bat gehiago); eta Finantza-zerbitzuak eta aseguruak, % 3,0.

Edari alkoholdunak eta tabakoaren prezioa % 2,6 igo dira; Zainketa pertsonala eta bestelakoak, % 2,4; Hezkuntza-zerbitzuak, % 2,1; Osasuna, % 2,1; Aisialdi-jarduerak, kirola eta kultura, % 1,8; eta Altzariak eta etxeko tresnak, % 1.

Bestalde, Jantzien eta oinetakoen (% -3,2) prezioek behera egin dute, eta Informazio eta komunikazioko produktuenak ere bai (% -0,6).

Eta Nafarroan?

Nafarroan, Etxebizitzaren sektorean izan da prezioen gorakadarik nabarmenena, % 3,3koa, hain zuzen ere. Ondoren, Aisialdi-jarduerak, kirola eta kultura (% +2,3) eta Finantza-zerbitzuak eta aseguruak (% 1,3) kokatu dira.

Bestalde, hilabete honetako beherakadarik handiena Garraioan (% -1,5) eta Jantzietan eta oinetakoetan (% -0,6) izan da; Hezkuntza-zerbitzuetako eta Jatetxe eta ostalaritzako prezioak, berriz, antzera mantendu dira.

KPIaren datuak Espainian

Espainiako Estatuari dagokionez, Estatistika Institutuak (INE) asteazken honetan berretsi egin du ekaineko kontsumo-prezioen indizeak urtearteko % 3,2 tasari eusten diola, gasaren eta argindarraren BEZa % 21era igo den arren.

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