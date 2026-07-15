Prezioen indizea % 0,8 igo da EAEn eta % 0,4 Nafarroan ekainean
Kontsumo Prezioen Indizearen (KPI) urtearteko tasa % 3,2koa da EAEn (hirugarren hilabetez jarraian), eta % 2,7koa Foru Erkidegoan, Espainiako Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera.
EAEko urtearteko KPIa % 0,8 igo da ekainean, eta % 0,4 Nafarroako Foru Erkidegoan, INEren datuen arabera. Horrela, EAEko indizea % 3,2an kokatu da ekainean, hirugarren hilabetez jarraian —Espainiako batezbestekoaren parean—, eta Nafarroak, berriz, % 2,7ko igoera metatu du azken urtean.
Lurraldeka, Bizkaian % 3,5ean kokatu da urtearteko KPIa; Araban, % 3,2an; eta Gipuzkoan, % 2,8an.
Zifra horien ondorioz, EAE, Katalunia eta Valentziako Erkidegoarekin batera, erkidegoen sailkapeneko seigarren postuan dago. Sailkapen horren buruan Madril dago, % 3,8ko indizearekin.
Zein sektore garestitu dira gehien EAEn?
Sektoreka, Garraioaren KPIa % 5,0 igo da, maiatzean baino 1,8 puntu gutxiago, ibilgailu partikularren erregaiak eta lubrifikatzaileak merkeagoak izan baitira (iazko hilabete berean garestitu egin ziren).
Etxebizitzaren indizea % 3,7 igo da, maiatzeko urtearteko tasan baino 3,1 puntu gehiago, elektrizitatearen eta, neurri txikiagoan, gasaren prezioak gehiago garestitu direlako. Jatetxeak eta ostalaritza % 5,3 garestitu dira; Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak, % 3,5 (maiatzean baino hamarren bat gehiago); eta Finantza-zerbitzuak eta aseguruak, % 3,0.
Edari alkoholdunak eta tabakoaren prezioa % 2,6 igo dira; Zainketa pertsonala eta bestelakoak, % 2,4; Hezkuntza-zerbitzuak, % 2,1; Osasuna, % 2,1; Aisialdi-jarduerak, kirola eta kultura, % 1,8; eta Altzariak eta etxeko tresnak, % 1.
Bestalde, Jantzien eta oinetakoen (% -3,2) prezioek behera egin dute, eta Informazio eta komunikazioko produktuenak ere bai (% -0,6).
Eta Nafarroan?
Nafarroan, Etxebizitzaren sektorean izan da prezioen gorakadarik nabarmenena, % 3,3koa, hain zuzen ere. Ondoren, Aisialdi-jarduerak, kirola eta kultura (% +2,3) eta Finantza-zerbitzuak eta aseguruak (% 1,3) kokatu dira.
Bestalde, hilabete honetako beherakadarik handiena Garraioan (% -1,5) eta Jantzietan eta oinetakoetan (% -0,6) izan da; Hezkuntza-zerbitzuetako eta Jatetxe eta ostalaritzako prezioak, berriz, antzera mantendu dira.
KPIaren datuak Espainian
Espainiako Estatuari dagokionez, Estatistika Institutuak (INE) asteazken honetan berretsi egin du ekaineko kontsumo-prezioen indizeak urtearteko % 3,2 tasari eusten diola, gasaren eta argindarraren BEZa % 21era igo den arren.
Zure interesekoa izan daiteke
Greba eguna Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, ELAk eta LABek deituta
Sindikatuek salatu dutenez, patronalak eta kate handiek probintzia-hitzarmen propioak edukiz hustu nahi dituzte eta estatu-esparru prekarioagoa inposatu.
Hamar enpresak Tubos Reunidosi buruzko informazioa eskatu dute, konkurtso-administratzaileak jakinarazi duenez
Konkurtso-administratzaileak jakinarazi die Trapagarango lantegiak "azarora arte ekoizpena nahiko ziurtatuta" duela.
Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuak sortzeko industria-sektorea izango du Euskadik
Proiektuak 71 lanpostu sortuko ditu zuzenean, eta 120 inguru zeharka. Dena ondo bidean, hiru urteren buruan oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean.
Tubos Reunidoseko lan-egutegiak legezko prozedura jarraitu gabe aldatzen saiatzea salatu du ESK sindikatuak
Horren arabera, altzairutegian aritzen diren beharginek arratsaldez edota gauez bakarrik lan egin beharko lukete. ESK sindikatuak uste du neurri horrek eragin negatiboa izango lukeela kaltetutako langileen atsedenean zein osasunean.
Jaurlaritzak uko egin dio Osasun Kohesiorako Funtsari 51 milioi ordaintzeari, "neurriz kanpoko" kopurua dela iritzita
Alberto Martinez Osasun sailburuak egungo konpentsazio-sistema berrikustea eskatu du. "Arau argiak, babes nahikoa eta irizpide homogeneoak lurralde guztientzat", esan du.
Volkswagenek bere modelo sorta erdira murriztuko du "segmentu errentagarrienetan" kontzentratzeko
Konpainiak neurri sorta bat iragarri du, bere eskaintzaren konplexutasuna % 75 murriztea eta ibilgailuen urteko ekoizpena hamar milioitik bederatzira jaistea aurreikusten duena.
25 urteko langile bat larri zauritu da Azkoienen, eskailera batetik erorita
Baratze batean ari zen lanean, eta erorikoaren ondorioz, buruan kolpe larria hartu du. Helikoptero medikalizatuan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.
ENBAk neurriak eskatu ditu Eusko Label haragiaren "sektorearen egoera kezkagarriaren aurrean"
Azken bost urteotan, Eusko Label behi-azienden ustiategien kopurua % 25 jaitsi da. Haragi ekoizleek ohartarazi dute kostuen igoerak eta errentagarritasunaren jaitsierak arriskuan jartzen dutela sektorearen etorkizuna. Izan ere, ekoizpenean gehitutako kostuen ondorioz, abeltzain askok Euskaditik kanpo saldu behar dute haragia.
Etxebizitza babestuen % 30 errenta ertainentzat gordeko du Eusko Jaurlaritzak
Urtean 20.000 eta 46 000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateek etxebizitza babesturako sarbidea izango dute.