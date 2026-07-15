POLEMIKA
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PSE-EEren eta EAJren arteko enegarren polemika, euskara dela eta

Eneko Anduezak Voxek eta PPk defendatzen duten lehentasun nazionalarekin parekatu du EAJk eta EH Bilduk adostutako Enplegu Publikoaren Legearen erreforma. 

Eneko Andueza Aitor Esteban
Eneko Andueza eta Aitor Esteban.
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EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak polemika piztu du, berriro ere, PSE-EEren eta EAJren artean, oraingo honetan, euskaragatik. EAJk eta EH Bilduk adostu duten Enplegu Publikoaren Legearen erreforma Voxek eta PPk defendatzen duten lehentasun nazionalarekin parekatu du Anduezak.

Halaber, akordioak Administrazioan euskararen eskakizunak handitzea baino ez duela ekarriko nabarmendu du. 

Anduezaren hitzek erreakzio soka luzea eragin dute. 

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, bart Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, hauteskunde giroan kokatu ditu Anduezaren hitzak eta biktima papera hartu izana leporatu dio. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Joseba Diez Antxustegi EAJren EBBko bozeramaileak jeltzaleen eta sozialisten arteko koalizioa "ondo" dabilela esan du, eta hauteskunde testuinguruan kokatu ditu Anduezaren adierazpenak.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Mertxe Aizpuruak, EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak, bere aldetik, kritikatu egin du Anduezak "lehentasun nazionalaz" esandakoa. "Euskara menpeko da, eta berdintasunean egotea eskatzen dugu. Ez dago lehentasun nazionalik", nabarmendu du.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Eneko Andueza PSE EE EAJ-PNV EH Bildu Euskara Politika

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Aitor Esteban, presidente del BBB, en una entrevista en Radio Euskadi.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Estebanek "antzezpen hutsa" dela dio Anduezak PSE-EEren Batzorde Nazionalean eginiko diskurtsoa

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Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Uribe ertzainaren aldeko omenaldia egin dute Beasainen, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean

Beasaingo ertzain-etxearen aurrean izan da omenaldi-ekitaldia; minutu bateko isilunearen ondoren, Mikel Uribe gogora ekarri dute hainbat ertzainburuk, tartean bere kide izan zirenak. Mikel Uribe Ertzaintzako komisariordea hil zuen ETAk duela 25 urte gaurko egunez, Leaburun, elkartean lagunartean afaltzera zihoala. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean, ETAko bi kidek kotxea tirokatu eta bertan hil zuten.

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