Epaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

David Sanchezen errugabetasuna probatuko den itxaropena agertu du Espainiako Gobernuak

Erreakzio soka luzea eragin du Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari ezarri dioten zigorrak. Enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio epaileak, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik. 

 

 

MÉRIDA, 14/07/2026.- La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. En la imagen de archivo, David Sánchez, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz el pasado 9 de junio. EFE/ Jero Morales

David Sanchez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Badajozko Auzitegiak David Sanchezi, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari ezarritako zigorraren berria zabaldu ondoren, erreakzioak bata bestearen atzetik hasi dira iristen. Enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio epaileak, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik. 

Bere iritzia ematen aurrenetakoa Espainiako Gobernua izan da. Elma Saiz bozeramailearen hitzetan, Badajozko Auzitegiaren gainetik dauden instantziek Sanchezen errugabetasuna probatzea espero dute. Ziurtzat eman du akusatuaren defentsak helegitea jarriko duela. 

Saizek gogoratu du Pedro Sanchezen anaiaren aurkako auzibidea Manos Limpias eskuin muturreko taldeak abiatu zuela, salaketa batekin. Hasieratik, Fiskaltzak akusatuaren absoluzioa eskatu duela nabarmendu du, eta inor ez dela akusazio partikular gisa aurkeztu prozesuan. 

Bere aldetik, Patxi Lopez PSOEren bozeramaileak Kongresuan "astakeriatzat" jo du zigorra, eta Espainiako Gobernuaren aurkako "ehiza" ikusten du auziaren atzean. "Sententziak erakusten duen bakarra da ultraeskuinaren estrategiaren garaipena. Esan duenez, kasu honetan ez da delitu bat epaitu. "Pertsona bat epaitu da, Pedro Sanchezen anaia izateagatik", adierazi du. 

Akusazioaren erreakzioak

Auzian herri akusazio modura aurkeztu ziren alderdiak eta taldeak, berriz, pozik agertu dira: PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oir, Abogados Cristianos, Asociacion Liberum eta Iustitia Europa dira salaketa jarri zutenak. 

Bere aldetik, Jose Maria Figaredo Voxeko diputatuak uste du sententziak argi erakutsi duela David Sanchez "ustela" eta "lapurra" dela. 

Halaber, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruaren iritzian, gaur kaleratutako ebazpenak argi utzi du "inor ez dagoela legearen gainetik".  Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak dimititu egin beharko lukeela esan du. 

Jose Maria Bueno Manos Limpiaseko abokatuak ere txalotu egin du epaia, argi geratu baita, haren hitzetan, "bidegabe" eskuratu zuela lanpostua Badajozko Diputazioan. 

 

 

 

Epaiketak Ustezko ustelkeria politikoa Espainia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Uribe ertzainaren aldeko omenaldia egin dute Beasainen, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean

Beasaingo ertzain-etxearen aurrean izan da omenaldi-ekitaldia; minutu bateko isilunearen ondoren, Mikel Uribe gogora ekarri dute hainbat ertzainburuk, tartean bere kide izan zirenak. Mikel Uribe Ertzaintzako komisariordea hil zuen ETAk duela 25 urte gaurko egunez, Leaburun, elkartean lagunartean afaltzera zihoala. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean, ETAko bi kidek kotxea tirokatu eta bertan hil zuten.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinez (Sumar): “Hauteskunde orokor erabakigarriak egongo dira, eta gure helburua da gobernu aurrerakoiari eustea”

Asteburuan Madrilen egin den Sumar alderdiaren ezohiko batzarraren ostean, Lander Martinez diputatuak adierazi du “arrakastatsua” izan dela prozesua; bertan, Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez zuzendaritzako koordinatzaile berri izendatu dituzte. Era berean, azpimarratu du alderdiaren lehentasuna datorren urteko hauteskunde orokor erabakigarrietan “gobernu aurrerakoi bati eustea” izan behar dela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X