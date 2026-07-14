David Sanchezen errugabetasuna probatuko den itxaropena agertu du Espainiako Gobernuak
Erreakzio soka luzea eragin du Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari ezarri dioten zigorrak. Enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio epaileak, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik.
Badajozko Auzitegiak David Sanchezi, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari ezarritako zigorraren berria zabaldu ondoren, erreakzioak bata bestearen atzetik hasi dira iristen. Enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio epaileak, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik.
Bere iritzia ematen aurrenetakoa Espainiako Gobernua izan da. Elma Saiz bozeramailearen hitzetan, Badajozko Auzitegiaren gainetik dauden instantziek Sanchezen errugabetasuna probatzea espero dute. Ziurtzat eman du akusatuaren defentsak helegitea jarriko duela.
Saizek gogoratu du Pedro Sanchezen anaiaren aurkako auzibidea Manos Limpias eskuin muturreko taldeak abiatu zuela, salaketa batekin. Hasieratik, Fiskaltzak akusatuaren absoluzioa eskatu duela nabarmendu du, eta inor ez dela akusazio partikular gisa aurkeztu prozesuan.
Bere aldetik, Patxi Lopez PSOEren bozeramaileak Kongresuan "astakeriatzat" jo du zigorra, eta Espainiako Gobernuaren aurkako "ehiza" ikusten du auziaren atzean. "Sententziak erakusten duen bakarra da ultraeskuinaren estrategiaren garaipena. Esan duenez, kasu honetan ez da delitu bat epaitu. "Pertsona bat epaitu da, Pedro Sanchezen anaia izateagatik", adierazi du.
Akusazioaren erreakzioak
Auzian herri akusazio modura aurkeztu ziren alderdiak eta taldeak, berriz, pozik agertu dira: PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oir, Abogados Cristianos, Asociacion Liberum eta Iustitia Europa dira salaketa jarri zutenak.
Bere aldetik, Jose Maria Figaredo Voxeko diputatuak uste du sententziak argi erakutsi duela David Sanchez "ustela" eta "lapurra" dela.
Halaber, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruaren iritzian, gaur kaleratutako ebazpenak argi utzi du "inor ez dagoela legearen gainetik". Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak dimititu egin beharko lukeela esan du.
Jose Maria Bueno Manos Limpiaseko abokatuak ere txalotu egin du epaia, argi geratu baita, haren hitzetan, "bidegabe" eskuratu zuela lanpostua Badajozko Diputazioan.
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David Sanchezi enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri diote
Badajozko Auzitegiak prebarikazio administratiboko delitu baten egile jo du Espainiako Gobernuko presidentearen anaia.
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