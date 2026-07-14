El Gobierno español espera que se constate la inocencia de David Sánchez tras recurrir su condena

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa ha provocado la reacción inmediata de partidos y personalidades políticas.

El Gobierno de España espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Bajadoz, que ha condenado a David Sánchez, constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia.

Así lo ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la "confianza" del Ejecutivo en la Justicia.

Ha recordado que el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez surgió a raíz de la denuncia de una "organización ultraderechista", en referencia a Manos Limpias, que nunca hubo acusación particular y que la Fiscalía pidió la absolución del acusado.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha tildado este martes de "auténtica barbaridad" la sentencia a David Sánchez y ha denunciado la existencia de una "cacería" en contra del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista. López ha asegurado que "lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha" porque a su juicio "no se ha perseguido un delito" sino a una persona "por ser el hermano del presidente del Gobierno".

Reacciones de la acusación

También han reaccionado a la sentencia algunas de las acusaciones populares en el juicio, que han sido los partidos PP y Vox, y las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha afirmado este martes que la sentencia condenatoria a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, demuestra que "estos tipos son unos chorizos" y "auténticos ladrones".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la condena de la Audiencia de Badajoz contra David Sánchez, demuestra que nadie está por encima de la ley, una sentencia por la que según los populares el presidente español debería dimitir. "Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", ha afirmado Feijóo a través de un mensaje en X.

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, considera que la sentencia ha sido “un éxito” pues demuestra que “llegó a la Diputación pacense de forma corrupta”. La sentencia “da la razón en gran medida a Manos Limpias”, ha dicho el letrado, ya que el hecho de que no se incluyan penas de prisión “no es ningún problema”. Y es que, según ha asegurado, Manos Limpias “nunca ha querido” que David Sánchez “fuera a prisión”, aunque solicitaron tres años de cárcel; ha precisado que “se buscaba sanción penalmente”, como ha ocurrido, debido “a las actitudes delictivas y al manejo del erario público como algo privado”.