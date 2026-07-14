EH Bildu ve un nuevo ataque a la oficialidad del euskera en la sentencia del Supremo
El parlamentario Josu Aztiria se ha mostrado crítico con el fallo y ha destacado que la oficialidad debería llevar a una "igualdad real".
El parlamentario y secretario de EH Bildu para la Normalización del Euskera, Josu Aztiria, ve en la última sentencia del Tribunal Supremo un nuevo ejemplo de la “ofensiva” contra la oficialidad del euskera.
Así lo ha denunciado en un mensaje en las redes sociales: “De nuevo la ofensiva contra la política lingüística que busca corregir la diferencia estructural entre el euskera y el castellano”.
Aztiria ha denunciado, asimismo, que la sentencia ataca de facto la oficialidad del euskera. “La oficialidad implica una igualdad verdadera y un uso normalizado. Otorgar más a quien más necesita. Ni más ni menos”, ha señalado.
La crítica de EH Bildu llega después de que el Tribunal Supremo haya declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula que el Gobierno Vasco pueda exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" en relación al conocimiento del euskera que al personal funcionario.
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