Eclipse solar
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El Gobierno Vasco pide evitar desplazamientos para ver el eclipse del 12 de agosto

Por ello, recomienda disfrutar del fenómeno con gafas homologadas y desde el lugar en el que se encuentre cada uno, ante la previsión de una elevada movilidad en las carreteras. Por su parte, el sindicato de transportistas autónomos Hiru ha mostrado su enfado tras la prohibición del tránsito del transporte pesado para el mismo día.

Castilla y León encara la cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que atraerá a cerca de dos millones de personas y que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de Europa para contemplarlo. EFE/Nacho Gallego
Mirar directamente al sol puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eklipsea ikusteko joan-etorriak saihestea eskatu du Eusko Jaurlaritzak, abuztuaren 12an
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El objetivo es reducir la movilidad en una jornada en la que se prevé un importante incremento del tráfico en la red viaria vasca.

Además, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas. Y es que, advierte que mirar directamente al sol, incluso cuando está casi cubierto por la luna, puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.

Por ello, el Gobierno Vasco ha remitido a todos los ayuntamientos de Euskadi un documento con recomendaciones preventivas y pautas de seguridad para observar el eclipse. Además, prevé poner en marcha a finales de este mes una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía.

Los transportistas, enfadados

El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha cargado contra la decisión de las administraciones vasca y navarra de prohibir la circulación del transporte pesado durante el 12 de agosto, con motivo del eclipse. La agrupación considera que la medida evidencia el "mal trato" que recibe "habitualmente" el sector.
 
La organización lamenta que ni el Gobierno Vasco ni el Ejecutivo navarro hayan consultado previamente a los transportistas, pese a asegurar que serán los principales perjudicados. Por ello, los transportistas reclaman la retirada inmediata de la restricción.
 
Además, Hiru advierte que la prohibición supondrá la pérdida de una jornada de trabajo para muchos profesionales y afectará especialmente a quienes estén de tránsito, al coincidir en mitad de la semana laboral. Con ello, considera "ni sensato ni razonable" restringir la circulación durante todo el día y las primeras ocho horas del 13 para facilitar los desplazamientos de quienes quieran presenciar un fenómeno que apenas durará unos segundos.
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Una imagen del reportaje, obtenida de un vídeo de EITB Media.
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