El Gobierno Vasco pide evitar desplazamientos para ver el eclipse del 12 de agosto
Por ello, recomienda disfrutar del fenómeno con gafas homologadas y desde el lugar en el que se encuentre cada uno, ante la previsión de una elevada movilidad en las carreteras. Por su parte, el sindicato de transportistas autónomos Hiru ha mostrado su enfado tras la prohibición del tránsito del transporte pesado para el mismo día.
El Gobierno Vasco ha recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El objetivo es reducir la movilidad en una jornada en la que se prevé un importante incremento del tráfico en la red viaria vasca.
Además, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas. Y es que, advierte que mirar directamente al sol, incluso cuando está casi cubierto por la luna, puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.
Por ello, el Gobierno Vasco ha remitido a todos los ayuntamientos de Euskadi un documento con recomendaciones preventivas y pautas de seguridad para observar el eclipse. Además, prevé poner en marcha a finales de este mes una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía.
Los transportistas, enfadados
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