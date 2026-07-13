El Gobierno Vasco pide evitar desplazamientos para ver el eclipse del 12 de agosto

El Gobierno Vasco ha recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El objetivo es reducir la movilidad en una jornada en la que se prevé un importante incremento del tráfico en la red viaria vasca.

Además, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas. Y es que, advierte que mirar directamente al sol, incluso cuando está casi cubierto por la luna, puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.

Por ello, el Gobierno Vasco ha remitido a todos los ayuntamientos de Euskadi un documento con recomendaciones preventivas y pautas de seguridad para observar el eclipse. Además, prevé poner en marcha a finales de este mes una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía.

Los transportistas, enfadados

sindicato de transportistas autónomos Hiru ha cargado contra la decisión de las administraciones vasca y navarra de "mal trato" que recibe "habitualmente" el sector. Elha cargado contra la decisión de las administraciones vasca y navarra de prohibir la circulación del transporte pesado durante el 12 de agosto, con motivo del eclipse . La agrupación considera que la medida evidencia elque recibe "habitualmente" el sector.

La organización lamenta que ni el Gobierno Vasco ni el Ejecutivo navarro hayan consultado previamente a los transportistas, pese a asegurar que serán los principales perjudicados. Por ello, los transportistas reclaman la retirada inmediata de la restricción.

Además, Hiru advierte que la prohibición supondrá la pérdida de una jornada de trabajo para muchos profesionales y afectará especialmente a quienes estén de tránsito, al coincidir en mitad de la semana laboral. Con ello, considera "ni sensato ni razonable" restringir la circulación durante todo el día y las primeras ocho horas del 13 para facilitar los desplazamientos de quienes quieran presenciar un fenómeno que apenas durará unos segundos.