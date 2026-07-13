Eklipsea ikusteko abuztuaren 12an joan-etorriak saihestea eskatu du Eusko Jaurlaritzak
Betaurreko homologatuekin eta norbera dagoen lekuan ikustea gomendatu du; hain zuzen, errepideetan trafiko sarria aurreikusten baita. Bestalde, Hiruk, garraiolari autonomoen sindikatuak, zirkulazioa debekatzeko erabakiaren aurka egin du.
Abuztuaren 12ko eguzki-eklipsea ikusteko joan-etorriak saihesteko deia egin du Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, helburua mugikortasuna murriztea da, errepide-sarean trafikoa nabarmen areagotuko dela aurreikusten baita.
Gainera, Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du eklipsea betaurreko homologatuekin ikusi behar dela. Jaurlaritzak ohartarazi du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eta itzulezinak eragin ditzakeela erretinan, ilargiak estaltzen duenean ere.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak dokumentu bat bidali die Euskadiko udal guztiei, eklipsea behatzeko prebentzio-gomendioak eta segurtasun-jarraibideak zehazteko. Gainera, herritar guztiei zuzendutako informazio-kanpaina bat abiaraztea aurreikusten du, uztail amaieran.
Garraiolariak, haserre
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