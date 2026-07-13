Eguzki eklipsea

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Eklipsea ikusteko abuztuaren 12an joan-etorriak saihestea eskatu du Eusko Jaurlaritzak

Betaurreko homologatuekin eta norbera dagoen lekuan ikustea gomendatu du; hain zuzen, errepideetan trafiko sarria aurreikusten baita. Bestalde, Hiruk, garraiolari autonomoen sindikatuak, zirkulazioa debekatzeko erabakiaren aurka egin du.

Castilla y León encara la cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que atraerá a cerca de dos millones de personas y que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de Europa para contemplarlo. EFE/Nacho Gallego

Eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eragin ditzake erretinan. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipsea ikusteko joan-etorriak saihesteko deia egin du Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, helburua mugikortasuna murriztea da, errepide-sarean trafikoa nabarmen areagotuko dela aurreikusten baita.

Gainera, Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du eklipsea betaurreko homologatuekin ikusi behar dela. Jaurlaritzak ohartarazi du eguzkiari zuzenean begiratzeak lesio larriak eta itzulezinak eragin ditzakeela erretinan, ilargiak estaltzen duenean ere.

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak dokumentu bat bidali die Euskadiko udal guztiei, eklipsea behatzeko prebentzio-gomendioak eta segurtasun-jarraibideak zehazteko. Gainera, herritar guztiei zuzendutako informazio-kanpaina bat abiaraztea aurreikusten du, uztail amaieran.

Garraiolariak, haserre

Hirukgarraiolari autonomoen sindikatuakzirkulazioa debekatzeko hartutako erabakiaren aurka egin du; izan ere, EAEko eta Nafarroako administrazioek arautu dute, eklipsea dela eta. Sindikatuak uste du neurriak agerian uzten duela sektoreak jasotzen duen "tratu txarra".
 
Erakundeak deitoratu egin du aldez aurretik kontsulta egin ez izana. Gainera, Hiruk azpimarratu du garraiolariak izango direla erabakiaren kaltetu nagusiak. Horregatik, garraiolariek eskatu dute erabakia bertan behera geratzea.
 
Gainera, Hiruk ohartarazi du debekuak lanaldi oso bat galtzea ekarriko diela profesional askori, eta, batez ere, bidean daudenei eragingo diela, lan-astearen erdian gertatzen baita. Horrekin batera, "zentzugabekeriatzat" hartu du zirkulazioa murriztea egun osoan eta 13ko lehen zortzi orduetan.
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