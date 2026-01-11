Eklipse osoa

Ikusmin handia abuztuaren 12ko eklipse osoa dela eta

Gran expectación ante el #eclipsetotal que se podrá ver el 12 de agosto
18:00 - 20:00
EITB

Ilargia pixkanaka hasiko da eguzkia estaltzen, 19:30 aldera, eta unerik gorena 20:27 eta 20:28 bitartean izango da gurean. Jende askok ez du fenomeno hori galdu nahi, eta Nafarroa hegoaldeko ostatuak gainezka daude egun horretarako.

