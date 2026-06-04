Fiskaltzak artxibatu du Osakidetzan iraungitako txertoen kasuagatik Pazientearen Defendatzaileak jarritako salaketa
Fiskaltzak artxibatu egin du El Defensor del Paciente elkarteak Osakidetzan iraungitako txertoen kasuan jarritako salaketa, Ministerio Publikoak EITBri baieztatu dionez.
Oraingoz, ez da ebazpenaren eduki osoa jakinarazi.
Osakidetzak 2025eko abendutik 2026ko urtarrilera bitartean adingabeei iraungitako txerto hexabalenteak eman zitzaizkiela ikusi ondoren atera zen argitara kasua. Gertakarien berri izan ondoren, Osasun Sailak eta Osakidetzak Txertoen Ikerketa eta Trazabilitate Batzorde bat eratu zuten, gertatutakoa aztertzeko eta hobekuntzak proposatzeko.
Batzorde horrek egindako txostenak ondorioztatu zuen akatsak gertatu zirela txertoen trazabilitate- eta kudeaketa-prozesuaren fase desberdinetan. Identifikatutako arrazoien artean honako hauek zeuden: 2023an ohikoa zela baino dosi gehiago erostea, iraungitze-data hurbileko stocka pilatzea, hozteko ekipoen kudeaketan akatsak izatea eta dosiak ematean eta erregistratzean akatsak izatea.
Ondorioak ezagutu ondoren, Alberto Martínez Osasuneko sailburuak berehalako eta epe ertainerako neurri sorta bat iragarri zuen, txertaketa-sistemaren segurtasuna indartzeko. Besteak beste, erosketa-irizpideak berrikustea, osasun-zentro bakoitzean txertaketa-arduradunak izendatzea, txertoak eta hozkailuak kudeatzeko protokolo berriak, eta dosien trazabilitatea hobetzeko tresna digitalak garatzea.
Martinezek, orduan , defendatu zuen "inola ere" ez zela arriskurik egon kaltetutako adingabeen osasunerako, eta ziurtatu zuen Osakidetzaren txertaketa-sistemak eraginkortasun handia duela, nahiz eta onartu zuen kontrol-mekanismoak indartu behar direla akats berriak saihesteko.
Fiskaltzak salaketa artxibatzeko erabakia ikerketa-batzordearen ondorioak aurkeztu eta Osasun Sailak iragarritako neurri zuzentzaileak abian jarri eta hiru hilabetera jakin da.
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