IRAUNGITAKO TXERTOAK
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Fiskaltzak artxibatu du Osakidetzan iraungitako txertoen kasuagatik Pazientearen Defendatzaileak jarritako salaketa

Ministerio Publikoak EITBri baieztatu dio artxibatu egin duela iraungitako txerto hexabalenteak eman ondoren aurkeztutako salaketa. Osakidetzak txertaketa-sistemaren segurtasuna indartzeko neurrien plan bat iragarri zuen martxoan.
(Foto de ARCHIVO) Un bebé recibe la vacuna contra la bronquiolitis en el centro de salud de Sopelana. REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE SALUD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/9/2025
Haurtxo batek txertoa jaso du Sopelako osasun-zentroan. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Fiskaltzak artxibatu egin du El Defensor del Paciente elkarteak Osakidetzan iraungitako txertoen kasuan jarritako salaketa, Ministerio Publikoak EITBri baieztatu dionez.

Oraingoz, ez da ebazpenaren eduki osoa jakinarazi.

Osakidetzak 2025eko abendutik 2026ko urtarrilera bitartean adingabeei iraungitako txerto hexabalenteak eman zitzaizkiela ikusi ondoren atera zen argitara kasua. Gertakarien berri izan ondoren, Osasun Sailak eta Osakidetzak Txertoen Ikerketa eta Trazabilitate Batzorde bat eratu zuten, gertatutakoa aztertzeko eta hobekuntzak proposatzeko.

Batzorde horrek egindako txostenak ondorioztatu zuen akatsak gertatu zirela txertoen trazabilitate- eta kudeaketa-prozesuaren fase desberdinetan. Identifikatutako arrazoien artean honako hauek zeuden: 2023an ohikoa zela baino dosi gehiago erostea, iraungitze-data hurbileko stocka pilatzea, hozteko ekipoen kudeaketan akatsak izatea eta dosiak ematean eta erregistratzean akatsak izatea.

Ondorioak ezagutu ondoren, Alberto Martínez Osasuneko sailburuak berehalako eta epe ertainerako neurri sorta bat iragarri zuen, txertaketa-sistemaren segurtasuna indartzeko. Besteak beste, erosketa-irizpideak berrikustea, osasun-zentro bakoitzean txertaketa-arduradunak izendatzea, txertoak eta hozkailuak kudeatzeko protokolo berriak, eta dosien trazabilitatea hobetzeko tresna digitalak garatzea.

Martinezek, orduan , defendatu zuen "inola ere" ez zela arriskurik egon kaltetutako adingabeen osasunerako, eta ziurtatu zuen Osakidetzaren txertaketa-sistemak eraginkortasun handia duela, nahiz eta onartu zuen kontrol-mekanismoak indartu behar direla akats berriak saihesteko.

Fiskaltzak salaketa artxibatzeko erabakia ikerketa-batzordearen ondorioak aurkeztu eta Osasun Sailak iragarritako neurri zuzentzaileak abian jarri eta hiru hilabetera jakin da.

Txertoak Gizartea

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