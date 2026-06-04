La Fiscalía archiva la denuncia del Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas en Osakidetza
La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas administradas en Osakidetza, según ha confirmado el Ministerio Público a EITB.
Por el momento, no ha trascendido el contenido íntegro de la resolución.
El caso salió a la luz después de que Osakidetza detectara la administración de vacunas hexavalentes caducadas a menores entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Tras conocerse los hechos, el Departamento de Salud y Osakidetza constituyeron un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas para analizar lo ocurrido y proponer mejoras.
El informe elaborado por ese comité concluyó que se produjeron errores en distintas fases del proceso de trazabilidad y gestión de las vacunas. Entre las causas identificadas figuraban la compra de un volumen de dosis superior al habitual en 2023, la acumulación de stock con fechas de caducidad próximas, deficiencias en la gestión de los equipos refrigeradores y errores en la administración y el registro de las dosis.
Tras conocer las conclusiones, el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció un paquete de medidas inmediatas y a medio plazo para reforzar la seguridad del sistema de vacunación. Entre ellas, la revisión de los criterios de compra, la designación de responsables de vacunación en cada centro de salud, nuevos protocolos para la gestión de vacunas y refrigeradores, así como el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de las dosis.
Martínez defendió entonces que "en ningún momento" existió riesgo para la salud de los menores afectados y aseguró que el sistema de vacunación de Osakidetza mantiene una elevada eficacia, aunque reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar nuevos errores.
La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia se conoce tres meses después de la presentación de las conclusiones del comité investigador y de la puesta en marcha de las medidas correctoras anunciadas por el Departamento de Salud.
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