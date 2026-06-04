VACUNAS CADUCADAS
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La Fiscalía archiva la denuncia del Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas en Osakidetza

El Ministerio Público ha confirmado a EITB el archivo de la denuncia presentada tras la administración de vacunas hexavalentes caducadas. Osakidetza anunció en marzo un plan de medidas para reforzar la seguridad del sistema de vacunación.
(Foto de ARCHIVO) Un bebé recibe la vacuna contra la bronquiolitis en el centro de salud de Sopelana. REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE SALUD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/9/2025
Un bebé recibe una vacuna en el centro de salud de Sopela. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Fiskaltzak artxibatu du Osakidetzan iraungitako txertoen kasuagatik Pazientearen Defendatzaileak jarritako salaketa
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EITB

Última actualización

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas administradas en Osakidetza, según ha confirmado el Ministerio Público a EITB.

Por el momento, no ha trascendido el contenido íntegro de la resolución.

El caso salió a la luz después de que Osakidetza detectara la administración de vacunas hexavalentes caducadas a menores entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Tras conocerse los hechos, el Departamento de Salud y Osakidetza constituyeron un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas para analizar lo ocurrido y proponer mejoras.

El informe elaborado por ese comité concluyó que se produjeron errores en distintas fases del proceso de trazabilidad y gestión de las vacunas. Entre las causas identificadas figuraban la compra de un volumen de dosis superior al habitual en 2023, la acumulación de stock con fechas de caducidad próximas, deficiencias en la gestión de los equipos refrigeradores y errores en la administración y el registro de las dosis.

Tras conocer las conclusiones, el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció un paquete de medidas inmediatas y a medio plazo para reforzar la seguridad del sistema de vacunación. Entre ellas, la revisión de los criterios de compra, la designación de responsables de vacunación en cada centro de salud, nuevos protocolos para la gestión de vacunas y refrigeradores, así como el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de las dosis.

Martínez defendió entonces que "en ningún momento" existió riesgo para la salud de los menores afectados y aseguró que el sistema de vacunación de Osakidetza mantiene una elevada eficacia, aunque reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar nuevos errores.

La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia se conoce tres meses después de la presentación de las conclusiones del comité investigador y de la puesta en marcha de las medidas correctoras anunciadas por el Departamento de Salud.

Vacunas Sociedad

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