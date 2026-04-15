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Osakidetza administró 274 vacunas caducadas en 2025 en las 13 OSI de Euskadi

Los datos aportados ahora por el Departamento de Salud confirman que estos errores afectaron a todas las OSI.
(Foto de ARCHIVO) Un sanitario vacuna a una persona REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE EXTREMADURA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/1/2026
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osakidetzak iraungitako 274 txerto eman zituen 2025ean Euskadiko 13 ESIetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Osakidetza administró 274 dosis caducadas de 21 tipos de vacunas a lo largo de 2025 que se inocularon en centros pertenecientes a las 13 Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) de Euskadi.

A esa cifra se suman otros 7 sueros caducados que se inocularon en 2024, concretamente en la OSI Uribe, y otros 86 en 2023, la mayoría, 82, en la misma OSI, 3 en la de Donostialdea y 1 en la de Araba.

Estos datos se recogen en una respuesta parlamentaria del Departamento de Salud a Rebeka Ubera (EH Bildu), que había solicitado información sobre las vacunas caducadas en esos tres años identificadas por Osakidetza hasta el 20 de febrero de 2026.

Desde que saltaron a la luz los casos de vacunas caducadas, a finales del mes de enero, el Departamento de Salud ha ofrecido distintas cifras de número de dosis puestas cuya fecha límite había expirado en el momento de administrarse.

Entonces Salud señaló que correspondía a vacunas hexavalentes, de la triple vírica y la tetravalente.

Se creó un comité de investigación y trazabilidad de las vacunas para esclarecer las causas de los errores y el informe elaborado que se presentó públicamente el 3 de marzo concluyó que en 2025 el 99,85 % de las vacunas se administró de forma correcta, según destacó el consejero de Salud, Alberto Martínez.

El informe del comité de investigación reconoció que se produjeron varios errores en las distintas fases de trazabilidad de las vacunas y explicó que la adquisición de un volumen de dosis superior al habitual contribuyó a la acumulación de stock y, en consecuencia, a la utilización de lotes próximos a su fecha de caducidad.

También se recibieron lotes con menos de seis meses de vida útil, cuando lo habitual es de un año, lo que exige una inoculación más rápida.

Además, en algunas fases de almacenamiento y distribución de las vacunas en los centros de salud la información de lote y caducidad se gestionó con sistemas parciales y "no siempre" integrados en un sistema único.

El consejero señaló que la mayoría de estas dosis se pusieron en el centro sanitario de Errenteria (Gipuzkoa), perteneciente a la OSI Donostialdea, con casos aislados en el resto de comarcas sanitarias. Los datos enviados ahora por el Departamento de Salud a EH Bildu confirman que estos errores afectaron a todas las OSI.

El mayor número de vacunas caducadas se administraron en 2025 en la OSI Donostialdea (79), seguida de la de Bilbao-Basurto (50), Araba (33), Uribe (32), Barakaldo-Sestao (26), Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces (18), Goierri (10), Tolosaldea (10), Barrualde-Galdakao (6), Bidasoa (4), Debabarrena (3), Rioja Alavesa (2) y Debagoiena (1).

Vacunas Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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