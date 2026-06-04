Médicos y pediatras de Euskal Herria alertan de graves riesgos de las pantallas y exigen aulas libres de móviles
"No pasa nada por dejarle el móvil un rato" o "no le va a pasar nada por jugar con la tablet". Esas frase, tan repetidas en miles de hogares de Euskal Herria, refleja una normalización del uso digital que contrasta con la realidad de las consultas pediátricas. Los profesionales de la salud son contundentes: sí pasa, sí hace daño, y la exposición temprana y descontrolada ya se traduce en consecuencias clínicas graves que se diagnostican a diario en las consultas pediátricas.
El Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (SVNP) y la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap) han redactado un documento técnico conjunto que se titula Dispositivos digitales, salud, y desarrollo en niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa cuenta con el firme respaldo del movimiento de familias Altxa Burua. A través de este frente común, médicos y familias han exigido la adopción urgente de medidas institucionales coordinadas. El objetivo es frenar la digitalización descontrolada y proteger el neurodesarrollo de los menores.
La evidencia científica ha demostrado que la exposición temprana y prolongada a pantallas se asocia con efectos negativos en la salud física, mental y en el desarrollo
Los expertos sanitarios reclaman de forma unánime que el sistema educativo ofrezca espacios escolares libres de móviles, diseñe planes digitales coherentes con la evidencia científica y priorice los soportes en papel junto al aprendizaje activo.
La realidad en cifras y patologías
Nerea Trebolazabala, presidenta de AVPap, ha señalado que "la evidencia científica ha demostrado que la exposición temprana y prolongada a pantallas se asocia con efectos negativos en la salud física, mental y en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes".
Los expertos alertan de que este abuso digital provoca trastornos del sueño, ansiedad y riesgo de obesidad infantil. A nivel madurativo, la fijación prolongada en los dispositivos provoca fatiga ocular o retrasos en el desarrollo del habla en los más pequeños.
"Hay que facilitarles un entorno adecuado para crecer de forma sana y resiliente y donde puedan aprender sin interferencias"
El informe médico advierte de que todas estas problemáticas agravan la brecha social, cebándose con las familias más vulnerables que disponen de menor capacidad de supervisión.
Como mucho dos horas
Para revertir esta situación, los médicos instan a prohibir las pantallas antes de los seis años, restringirlas a menos de una hora entre los siete y doce años, y fijan un máximo de dos horas en la adolescencia. Los expertos han concluído que la mediación familiar es insuficiente si el sistema educativo y las instituciones no actúan de forma coordinada para retrasar la entrega del primer smartphone y garantizar entornos escolares saludables.
Joseba Atxutegi, presidente del CCMPV, ha recalcado el papel fundamental del colectivo médico a la hora de "asesorar a madres, padres y profesorado, principales responsables del uso que las y los más jóvenes hacen de las pantallas".
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