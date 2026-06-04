Médicos y pediatras de Euskal Herria alertan de graves riesgos de las pantallas y exigen aulas libres de móviles

"No pasa nada por dejarle el móvil un rato" o "no le va a pasar nada por jugar con la tablet". Esas frase, tan repetidas en miles de hogares de Euskal Herria, refleja una normalización del uso digital que contrasta con la realidad de las consultas pediátricas. Los profesionales de la salud son contundentes: sí pasa, sí hace daño, y la exposición temprana y descontrolada ya se traduce en consecuencias clínicas graves que se diagnostican a diario en las consultas pediátricas.

El Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (SVNP) y la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap) han redactado un documento técnico conjunto que se titula Dispositivos digitales, salud, y desarrollo en niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa cuenta con el firme respaldo del movimiento de familias Altxa Burua. A través de este frente común, médicos y familias han exigido la adopción urgente de medidas institucionales coordinadas. El objetivo es frenar la digitalización descontrolada y proteger el neurodesarrollo de los menores.