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Médicos y pediatras de Euskal Herria alertan de graves riesgos de las pantallas y exigen aulas libres de móviles

En una unión histórica con el movimiento Altxa Burua, los expertos sanitarios alertan de que la exposición temprana causa patologías graves como trastornos del sueño, ansiedad, obesidad, problemas de visión o retrasos en el habla, por lo que exigen un pacto social urgente.
(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
Niño con un móvil. Foto de archivo de Europa Press
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu
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Ane Santesteban | EITB

Última actualización

"No pasa nada por dejarle el móvil un rato" o "no le va a pasar nada por jugar con la tablet". Esas frase, tan repetidas en miles de hogares de Euskal Herria, refleja una normalización del uso digital que contrasta con la realidad de las consultas pediátricas. Los profesionales de la salud son contundentes: sí pasa, sí hace daño, y la exposición temprana y descontrolada ya se traduce en consecuencias clínicas graves que se diagnostican a diario en las consultas pediátricas.

El Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (SVNP) y la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap) han redactado un documento técnico conjunto que se titula Dispositivos digitales, salud, y desarrollo en niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa cuenta con el firme respaldo del movimiento de familias Altxa Burua. A través de este frente común, médicos y familias han exigido la adopción urgente de medidas institucionales coordinadas. El objetivo es frenar la digitalización descontrolada y proteger el neurodesarrollo de los menores. 

La evidencia científica ha demostrado que la exposición temprana y prolongada a pantallas se asocia con efectos negativos en la salud física, mental y en el desarrollo

Los expertos sanitarios reclaman de forma unánime que el sistema educativo ofrezca espacios escolares libres de móviles, diseñe planes digitales coherentes con la evidencia científica y priorice los soportes en papel junto al aprendizaje activo. 

La realidad en cifras y patologías

Nerea Trebolazabala, presidenta de AVPap, ha señalado que "la evidencia científica ha demostrado que la exposición temprana y prolongada a pantallas se asocia con efectos negativos en la salud física, mental y en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes". 

Los expertos alertan de que este abuso digital provoca trastornos del sueño, ansiedad y riesgo de obesidad infantil. A nivel madurativo, la fijación prolongada en los dispositivos provoca fatiga ocular o retrasos en el desarrollo del habla en los más pequeños.

"Hay que facilitarles un entorno adecuado para crecer de forma sana y resiliente y donde puedan aprender sin interferencias"

El informe médico advierte de que todas estas problemáticas agravan la brecha social, cebándose con las familias más vulnerables que disponen de menor capacidad de supervisión. 

Como mucho dos horas

Para revertir esta situación, los médicos instan a prohibir las pantallas antes de los seis años, restringirlas a menos de una hora entre los siete y doce años, y fijan un máximo de dos horas en la adolescencia. Los expertos han concluído que la mediación familiar es insuficiente si el sistema educativo y las instituciones no actúan de forma coordinada para retrasar la entrega del primer smartphone y garantizar entornos escolares saludables.

Joseba Atxutegi, presidente del CCMPV, ha recalcado el papel fundamental del colectivo médico a la hora de "asesorar a madres, padres y profesorado, principales responsables del uso que las y los más jóvenes hacen de las pantallas".

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