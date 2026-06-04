OSASUN DIGITALA
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Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu

Altxa Burua mugimenduarekin batera, sendagileek eta pediatrek txosten bateratua plazaratu dute, lehenengoz. Lan horretan, pantailen aurrean denbora luzez egoteak adingabeengan dakarren eragin negatiboa aztertu dute; alde batetik, buru osasuna aipatu dute: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, erabilera gehiegizkoak obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntzaren atzerapenak eragin ditzakeela ohartarazi dute.

(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023

Haur bat mugikor batekin. Europa Pressen artxiboko argazkia

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Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

“Mugikorra apur batean izateak ez dio kalterik egingo”“Ez zaio ezer gertatuko tabletarekin jolasteagatik”. Euskal Herriko etxe askotan entzuten ditugu gisa horretako esamoldeak, normalizaturik dago eta pantailak erabiltzea. Baina mediku-kontsultetako ikuspegia oso bestelakoa da. Osasun-langileek irmo hitz egin dute; bai, pantailek kalte egiten dute, eta gailu horiek txikitatik erabiltzeak, kontrolik gabe, ondorio larriak dakartza. 

Hego Euskal Herriko pediatrak biltzen dituzten euskal elkarte guztiek, Altxa Burua elkartearekin batera, dokumentu bat idatzi eta plazaratu dute, Gailu digitalak, osasuna eta garapena haurrengan eta nerabeengan izenburupean. Guztiak elkarlanean, neurri instituzional koordinatuak lehenbailehen hartzeko eskatu dute. Helburua da kontrolik gabeko digitalizazioa geldiaraztea eta adingabeen neurogarapena babestea.

Ebidentzia zientifikoak erakutsi du pantaila aurrean denbora luzez egoteak eragin negatiboak dituela osasun fisiko eta mentalean, baita garapenean ere

Osasun-adituek, aho batez, eskatu dute hezkuntza-sistemak mugikorrik gabeko eskola-eremuak eskaini ditzan. Horrez gain, ebidentzia zientifikoarekin koherenteak diren plan digitalak diseinatzearen alde egin dute, paperezko euskarriak eta ikaskuntza aktiboa lehenesteko.

Errealitatea, datuetan

Nerea Trebolazabala Lehen Mailako Arretako Pediatriako Euskal Elkartearen presidenteak adierazi duenez, "ebidentzia zientifikoak erakutsi du pantaila aurrean denbora luzez egoteak eragin negatiboak dituela osasun fisiko eta mentalean, eta haur eta nerabeen garapenean ere bai". 

Pantailak gehiegi erabiltzearen ondorio kaltegarrien artean, alde batetik, buru osasuna aipatu dute adituek: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntza-garapeneko atzerapenak eragin ditzakeela ohartarazi dute. 

 Arriskuen aurrean beharrezkoa da haurrei ingurune egoki bat eskaintzea modu osasuntsu eta erresilientean hazteko eta interferentziarik gabe ikasteko

Plazaratu berri duten txostenean, medikuek adierazi dute arazo horiek guztiek arrakala soziala zabaldu egiten dutela, gainbegiratzeko gaitasun txikiagoa duten familia zaurgarrienen kasuak kontuan hartuta.

Bi ordu, gehienez

Egoera horri buelta emate aldera, medikuek sei urte bete baino lehen pantailak debekatzea eskatzen dute, zazpi eta hamabi urte bitartean ordubete baino gutxiagora mugatzea horien erabilera, eta nerabezaroan gehienez egunean bi orduko tartea ezartzea. Adituek ondorioztatu dute familia-bitartekaritza ez dela nahikoa hezkuntza-sistemak eta erakundeek modu koordinatuan jarduten ez badute smartphonea emateko adina atzeratzeko eta eskola-ingurune osasungarriak bermatzeko bidean.

Joseba Atxutegi Euskadiko Sendagileen Elkargoen Kontseiluaren presidenteak azpimarratu duenez, medikuak funtsezkoak dira gurasoei eta irakasleei aholkuak emateko, haiek baitute gazteek pantailak erabiltzen ikasteko ardura.

Umeak Medikuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Gizartea

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