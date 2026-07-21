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Einar Galilea euskal futbolariaren aurkako pintadak agertu dira Malagan, Argentinako kamisetarekin bere irudia zabaldu ostean

Irainez betetako pintadak Rosaledatik gertu agertu dira, Espainia eta Argentinaren arteko Munduko Txapelketako finalaren ostean. Malagako jokalariaren argazkia sare sozialetan zabaldu da, baina ez dago argi noiz ateratakoa den.

Pintadetako bat sare sozialetan biralizatutako irudi batean.
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EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan Einar Galilea (Gasteiz, 1994) Malaga CF taldeko euskal futbolariaren aurkako pintadak agertu dira Rosaleda estadioaren inguruan. Jokalariak Argentinako selekzioaren kamiseta janzten duen argazki bat sare sozialetan zabaldu ostean gertatu da erasoa.

Argazkia Espainiako eta Argentinako selekzioen arteko gizonezkoen Munduko Txapelketako finalarekin batera zabaldu zen, baina ez dago argi zein egunetan atera zen irudia.

Araba Gasteiz Gizartea

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