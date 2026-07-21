Durante el embarazo, las mujeres mantienen una relación estrecha con el sistema de salud: tienen consultas con la matrona, en ginecología y en enfermería. Esos meses podrían ser clave para identificar situaciones de violencia de género. Las expertas han reivindicado en el curso de verano "Violencia y maternidad" la necesidad de dar una respuesta coordinada desde los ámbitos sanitario y social.