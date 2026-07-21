VIOLENCIA DE GÉNERO
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La violencia de género durante el embarazo es una realidad que puede salir a la luz a través de las consultas de salud

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Indarkeria haurdunaldian argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haurdunaldiko indarkeria osasun-kontsulten bidez argitara atera daitekeen errealitatea da
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EITB

Última actualización

Durante el embarazo, las mujeres mantienen una relación estrecha con el sistema de salud: tienen consultas con la matrona, en ginecología y en enfermería. Esos meses podrían ser clave para identificar situaciones de violencia de género. Las expertas han reivindicado en el curso de verano "Violencia y maternidad" la necesidad de dar una respuesta coordinada desde los ámbitos sanitario y social.

Violencia machista Víctimas de violencia machista Osakidetza UPV-EHU Sociedad

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