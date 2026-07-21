La violencia de género durante el embarazo es una realidad que puede salir a la luz a través de las consultas de salud
Durante el embarazo, las mujeres mantienen una relación estrecha con el sistema de salud: tienen consultas con la matrona, en ginecología y en enfermería. Esos meses podrían ser clave para identificar situaciones de violencia de género. Las expertas han reivindicado en el curso de verano "Violencia y maternidad" la necesidad de dar una respuesta coordinada desde los ámbitos sanitario y social.
Te puede interesar
Aparecen pintadas contra el futbolista vasco Einar Galilea en Málaga tras difundirse una imagen suya con la camiseta de Argentina
Las pintadas con insultos han aparecido en las cercanías de La Rosaleda tras la final del Mundial entre España y Argentina. La foto del jugador del Málaga CF se ha viralizado en redes sociales, aunque se desconoce cuándo fue tomada.
Detenidos dos monitores en Biarritz acusados de violar y agredir sexualmente a menores de tres y cuatro años
La Fiscalía de Baiona ha informado que, según los testimonios recabados hasta el momento, se han encontrado indicios de 12 casos de agresión sexual y una violación, y no se descarta que sean más.
Adiós a fumar en terrazas y playas: así es la nueva ley antitabaco que equipara el vapeo al cigarrillo
La nueva ley antitabaco, aprobada por el Gobierno español, prohíbe fumar y vapear en terrazas y playas, equipara el cigarrillo electrónico y el vapeador al tabaco tradicional y prevé multas de hasta 600 euros.
Alga asiática: la alfombra verde que invade el fondo marino de nuestra costa
La aparición de este alga en playas son solo la parte visible, pero el alga asiática ya forma auténticas alfombras sobre el fondo marino de nuestras costas. Su expansión amenaza la biodiversidad y plantea nuevos retos para su control.
El Gobierno español aprueba de forma definitiva la ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y playas
La nueva normativa, que inicia su camino para ser aprobada en el Parlamento, equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, amplía los espacios sin humo y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.
La Euskal Encounter reunirá en el BEC a cerca de 5000 participantes y más de 4000 ordenadores
La macrocita tecnológica se celebrará del 23 al 26 de julio y pondrá el foco en la inteligencia artificial y la computación cuántica.
Dos mujeres son asesinadas por violencia machista en las últimas 24 horas en Málaga y Toledo
Tienen entre 30 y 45 años y han sido atacadas por sus parejas. Hay un detenido y un agresor suicidado. La Guardia Civil investiga otro caso en Benahavís. Otra mujer fue hallada muerta el lunes por la noche en Almoradí (Alicante), pero la autopsia ha determinado que falleció por causas naturales.
Hasta 1500 euros por ser rescatado en el malecón de la isla de Lekeitio
Un decreto de 2025 recoge que el operativo de rescate podrá ser imputado a la persona rescatada si se realiza en una zona señalizada como peligrosa, como es el caso del malecón desde hace algunas semanas.
Restablecida la circulación en la A-8 en Muskiz tras un accidente que ha dejado colas de hasta 5 kilómetros
El accidente ha provocado el corte de un carril en sentido Santander y ha generado importantes atascos antes de reabrirse sobre las 12:00 horas.