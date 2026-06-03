28 personas detenidas en la comarca de Pamplona por los incidentes tras la suspensión de un acto de Vito Quiles

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas este miércoles en la comarca de Pamplona, acusadas de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Las detenciones tienen relación con los incidentes registrados en la capital navarra tras la suspensión de un acto del agitador ultraderechista Vito Quiles el pasado 30 de octubre en la Universidad de Navarra.

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente fue suspendido. Pese a la cancelación, se registraron enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la Policía Nacional, tanto en el recinto universitario como en las calles del barrio de Iturrama, en Pamplona.

Además, dos personas fueron detenidas y al menos cinco personas resultaron heridas.

La Policía Nacional ha dado por finalizado el operativo de este miércoles, aunque la investigación continúa abierta. 16 de las 28 personas detenidas han quedado en libertad y las 12 personas restantes pasarán este jueves a disposición judicial.

Estas detenciones se suman a las cuatro llevadas a cabo el 21 de noviembre.