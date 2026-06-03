28 pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian, Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik
Espainiako Polizia Nazionalaren operazioa amaitu da, baina ikerketak zabalik jarraitzen du.
Espainiako Polizia Nazionalak 28 pertsona atxilotu ditu asteazken honetan Iruñerrian, desordena publikoak eragitea eta autoritatearen aurkako atentatua leporatuta.
Vito Quiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean egitekoa zuen ekitaldiaren harira pasa den urriaren 30ean Nafarroako Unibertsitatean izandako istiluekin lotuta egin dituzte atxiloketak.
Azkenean hitzordua bertan behera gelditu zen arren, istiluak izan ziren manifestari antifaxisten eta Espainiako Polizia Nazionaleko agenteen artean, bai unibertsitate esparruan, bai Iturrama auzoko kaleetan ere.
Gainera, bi lagun atxilotu zituzten, eta bost zauritu izan ziren.
Espainiako Polizia Nazionalak operazioa amaitutzat eman du, baina ikerketak zabalik jarraitzen du. 28 atxilotuetatik 16 aske utzi dituzte, eta gainerako 12ak ostegun honetan igaroko dira epailearen aurretik.
Urriaren 30eko gertakariei lotuta, pasa den azaroaren 21ean lau pertsona atxilotu zituzten.
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