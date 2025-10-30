Nafarroako unibertsitatea

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Istiluak Iruñean, Vito Quiles ultraeskuindarrak deitutako ekitaldia bertan behera gelditu bada ere

Espainiako Polizia Nazionalak asaldatzaile ultraeskuindarraren aurkako manifestarien aurka egin du, eta liskarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean eta Iturrama auzoan izan dira. Gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte.

PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Istiluak izan dira ostegun honetan Iruñean, Vito Quiles asaldatzaile ultraeskuindarrak ostegun honetan Nafarroako Unibertsitateko campusean deitutako ekitaldiaren ondorioz. Hitzordua bertan behera gelditu den arren, liskarrak izan dira manifestari antifaxisten eta Espainiako Polizia Nazionaleko agenteen artean, bai unibertsitate esparruan, bai Iturrama auzoko kaleetan.

Quilesen presentzia iragarrita zegoenez, Nafarroako Unibertsitateak eraikinak ixtea eta 15:00etatik aurrerako jarduera akademikoa etetea erabaki du. Arratsalderako, polizia-dispositibo handi bat zabaldu dute campusean, eta, hitzordua bertan behera gelditu bada ere, ekitaldiaren aurkako ehunaka pertsona eta asaldatzailearen hainbat jarraitzaile aurrez aurre egon dira campusean, elkarretaratzean.

Espainiako Polizia Nazionaleko agenteek segurtasun-hesia osatu dute bi taldeen artean, eta, azkenean, Quilesen aurkako manifestarien aurka oldartu dira.

Campuseko lehen oldarraldiaren ondoren, liskarrak Iturrama auzora zabaldu dira. Manifestariek hainbat edukiontzi irauli eta erre dituzte, eta botilak eta beste objektu batzuk jaurti dituzte Poliziaren aurka.

Polizia iturrien arabera, gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte.

Nafarroako Unibertsitatea Iruñea Ultraeskuina Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan

Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X