Koldo Garciak bere "errugabetasuna" defendatu du eta maskaren erosketan erabakitzeko ahalmenik ez zuela gaineratu du

Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, Abalosen aholkulari izandakoak esan du ez duela gogoratzen esleipena egokitu zitzaion eskaintza Aldamak igorri ote zion. 

Captura de video de la señal del Tribunal Supremo, de un momento de la declaración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles. EFE/Señal Tribunal Supremo

Koldo Garcia, Auzitegi Gorenean egiten ari diren epaiketan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Pandemia garaian Espainiako Garraio Ministerioak esleitutako maskaren kontratuetan izandako ustezko irregulartasunengatik egiten ari diren epaiketan, Koldo Garciak deklaratu du. 

Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiaren aholkulari izandakoak bere errugabetasuna defendatu du eta Ministerioan erabaki ahalmenik ez zuela azpimarratu du. Auzitegi Goreneko epailearen aurrean adierazi duenez, ministro ohiak osasun materiala jasotzeaz arduratzeko agindu zion eta horretan aritu zen.  

"Nik ez nuen ezer erabakitzen. Mahai gainean zeuden eskaintzak teknikariei pasatzen nizkien", azaldu du. 

Maskaren kontratua irabazi zuen eskaintza (Soluciones de Gestion) Victor de Aldama enpresariak igorri ote zion galdetuta, ez dela gogoratzen erantzun du Koldok. 

Halaber, ukatu egin du 2009tik 2022ra Aldamak hilero 10.000 euro ordaindu zizkiola, atzo enpresariak epailearen aurrean esan bezala. 

Koldoren arabera, Aldama gerturatu zen Abalos eta berarengana, eta, ez alderantziz. Gainera, Abalosen bikotekide bihurtuko zenak (Jessica Rodriguez) ministro ohiari bizitza pertsonaleko kontuak zabaltzearekin mehatxu egin omen zion. 

