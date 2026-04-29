EH Bilduk "progresibotasun indizea zehaztu" du, hizkuntza-eskakizunen inguruko "akordio inklusiboa" ahalbidetzeko

Halaber, EAJren testuan egin duten zuzenketen artean propio nabarmendu dute bi hizkuntza ofizialak ezagutzea "nahitaezkoa" dela.
josu aztiria eh bildu
Josu Aztiria, gaur, Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EH Bildu
EH Bilduk sei zuzenketa aurkeztu dizkie guztira Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko mahai gainean dauden bi lege-proposamenei; koalizioak berak erregistratutakoari lau, eta EAJrenari, bi.

Bere testuari egindako aldaketetan, "progresibotasun indizea" zehaztu du EH Bilduk, derrigortasun hori modu "malguan" ezartzeko bidea izango dela eta "akordio inklusibo bat" ahalbidetu dezakela argudiatuta. 

Josu Aztiria EH Bilduren legebiltzarkideak azaldu duenez, euren lege-proposamenaren "garapena findu eta zehaztu" dute. "Hau da, indize hori kalkulatzeko modua zehazten dugu, nola kalkulatu zenbat plazatan geroratu daitekeen euskara eskakizuna", zehaztu du.

Koalizioaren arabera, indize hori legean bertan jasotzeak "segurtasun juridiko handiagoa" emanten dio sistemari. "Hala gomendatu digute hainbat legelarik legearen tramitazioan". Gainera, "adostasuna lortzeko borondatea adierazteko modua" dela uste du EH Bilduk, "progresibotasuna eta malgutasuna zehazteak akordio inklusibo bat erraz dezakeelako EAJ, PSE eta Sumar alderdiekin". 

Jeltzaleen testuan egin dituen zuzenketen artean,  propio nabarmendu dute "bi hizkuntza ofizialak ezagutzea nahitaezkoa" izatearen printzipio orokorra, eta irizpide horretan ezin dela atzera egin esan du koalizioak. 

Euskara eta gaztelania parekatzea

EH Bilduk iazko ekainean erregistratu zuen bere proposamena Legebiltzarrean. Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza izanik, euskal administrazio publikoen hizkuntza ofiziala da, gaztelania bezala, eta zerbitzu zein lanerako hizkuntza izango da ". Abiapuntu horrekin, koalizioaren proposamena da euskara eta gaztelania parekatzea eta bi hizkuntza ofizialen ezagutza irizpide orokor izatea administrazioan, "malgutasunez eta modu progresiboan" eta "tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta".

EH Bilduren esanetan, proposamenaren oinarria Katalunian, Galizian, Valentzian eta Balearretan indarrean dagoen legedia da, Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman duena.

 

 

Zure interesekoa izan daiteke

EAJk deitoratu du PSE-EE ez dela eurekin harremanetan jarri AArekin sortutako Estebanen irudiak eragindako polemikaren ostean

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, Espainiako Gobernuko Presidentetzatik alderdi jeltzalearekin harremanetan jarri diren arren, PSE-EEk Adimen Artifizialarekin sortutako Aitor Estebanen irudia zabaldu osteko polemikaren ondorioz, euskal sozialistek "oraindik" ez dute eurekin hitz egin.
Gehiago ikusi
