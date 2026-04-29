Albiste izango dira: EAJren eta PSE-EEren arteko krisia, Surne Bilbao FIBAko Europako finalean eta Emirerri Batuek LPEE utzi dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira asteazken honetan, 2026ko apirilaren 29an, titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:
- EAJren eta PSE-EEren arteko krisia: EAJren eta PSEren arteko tentsioa nabarmen areagotu da, eta erakunde nagusietan kide diren bi alderdien arteko azken desadostasunak ondorio argi bat izan du: bertan behera geratu da Aitor Estebanek PSE-EE eta PSOEko kideekin gaur egitekoa zuen bilera. EAJren EBBko presidenteak erabaki du ez dela "Moncloarekin bilduko", Euskadi Irratian egin dituen adierazpen batzuen ondoren, sozialistek sare sozialetan iseka egin diotelako.
- Surne Bilbao, FIBA Europa Kopako finalean: Surne Bilbaok PAOK Salonikaren aurka jokatuko du gaur Bilbao Arenan, Miribillan, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako finaleko itzuliko partidan, eta gutxienez zazpi puntuz irabaztea du helburu, Grezian aurreko astean izandako emaitza irauli eta Europa mailako titulua bigarrenez eskuratzeko, jarraian gainera. Neurketa 20:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB1ek zuzenean emango dute; Surne Bilbaoren pabiloia erabat beterik izango da, euskal taldea bultzatzeko.
- Arabiar Emirerri Batuek LPEE utzi dute. Arabiar Emirerri Batuek maiatzaren 1etik aurrera Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeko (LPEE) eta LPEE+ aliantzako kide izateari utziko diote, Ormuzko itsasarteko krisiak eragindako egoera dela eta. "Epe luzerako merkataritza politikak" ezarri nahi dituztela azaldu dute bertako agintariek.
EAJk bertan behera utzi du sozialistekin gaur egitekoa zuen bilera, PSEk sareetan mezu "lotsagarria" jarri ostean
Aitor Estebanek Euskadi Irratian adierazi du estatus berriari buruzko negoziazioek “aurrera egin" dutela eta lanean jarraitzeko “oinarria" badagoela. Sozialistek EAJko buruzagiaren muntaketa batekin erantzun dute sare sozialetan, eta horrek jeltzaleen haserrea piztu du.
EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" ikusi du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "Hau EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integral batean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.
Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean esparru militarra bideratutako gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak partida osoa BPGaren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.
Sahararrei Espainiako nazionalitatea aitortzen dien lege proposamenari helduko dio berriro Kongresuak asteartean
Sumarrek dozena erdi zuzenketa proposatuko die Kongresuko taldeei, akordioa lortzeko bidean, eta ponentziari onespena emateko helburuarekin. Zuzenketa horietan gainerako alderdiek egindako proposamenak laburbiltzen dira, PPrenak izan ezik.
Lau hilketa eta hainbat saiakera, AEBko presidenteen aurka: joera historiko baten zergatiak
Donald Trumpen aurkako hirugarren atentatuak gogora ekarri du AEBko magnizidioen historia. Zenbait adituk salatu dute armak eskuraerrazak izateak areagotu egiten duela horrelako gertakari bat izateko arriskua.
Barcenasen semearen ustez, Rajoyren Gobernuak agindua eman zuen aitari espetxealdia "jasanezina" egiteko
Auzitegi Nazionalak Kitchen auziaren epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan. Lekuko gisa deklaratu dute gaur Javier Arenas eta Soraya Saenz de Santamaria PPren buruzagi ohiek, eta Guillermo Barcenasek, Luis Barcenasen semeak.
EH Bilduk euskara unibertsalizatzea eta erabilera arlo guztietan indartzea proposatu du
Koalizioak hizkuntza-politika berria planteatu du, geldialdia gainditu eta euskara bizitzaren esparru guztietan erabiltzea bermatzeko. Gainera, pertsonen euskalduntzetik espazioarenera pasatzea planteatu du.
GEBehatokiak eta Naparraren familiak terrorismoaren biktima gisa aitortzea eskatuko dute
Espainiako Barne Ministerioak bi aldiz errefusatu du errekonozimendu hori, nahiz eta NBEk kasua aitortu zuen 2014an.
Auzitegi Nazionalak Pujol salbuetsi egin du ustelkeria delituetatik, dementzia duela iritzita
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 9 urteko espetxe-zigorra eskatzen zuen bere aurka, legez kanpoko elkartea osatzea eta dirua zuritzea egotzita, eta Jordi seme zaharrari galdeketa egingo diote orain, ustelkeriaren ustezko erantzulea izateagatik.