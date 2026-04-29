Albiste izango dira: EAJren eta PSE-EEren arteko krisia, Surne Bilbao FIBAko Europako finalean eta Emirerri Batuek LPEE utzi dute

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

VITORIA, 03/06/2025.- Los máximos dirigentes de los dos partidos que sustentan al Gobierno Vasco, Aitor Esteban (i) del PNV y Eneko Andueza del PSE-EE, han presentado este martes en Vitoria la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda.

Aitor Esteban eta Eneko Andueza artxiboko argazki batean. EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira asteazken honetan, 2026ko apirilaren 29an, titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:

- EAJren eta PSE-EEren arteko krisia: EAJren eta PSEren arteko tentsioa nabarmen areagotu da, eta erakunde nagusietan kide diren bi alderdien arteko azken desadostasunak ondorio argi bat izan du: bertan behera geratu da Aitor Estebanek PSE-EE eta PSOEko kideekin gaur egitekoa zuen bilera. EAJren EBBko presidenteak erabaki du ez dela "Moncloarekin bilduko", Euskadi Irratian egin dituen adierazpen batzuen ondoren, sozialistek sare sozialetan iseka egin diotelako.

- Surne Bilbao, FIBA Europa Kopako finaleanSurne Bilbaok PAOK Salonikaren aurka jokatuko du gaur Bilbao Arenan, Miribillan, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Kopako finaleko itzuliko partidan, eta gutxienez zazpi puntuz irabaztea du helburu, Grezian aurreko astean izandako emaitza irauli eta Europa mailako titulua bigarrenez eskuratzeko, jarraian gainera. Neurketa 20:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB1ek zuzenean emango dute; Surne Bilbaoren pabiloia erabat beterik izango da, euskal taldea bultzatzeko.

- Arabiar Emirerri Batuek LPEE utzi dute. Arabiar Emirerri Batuek maiatzaren 1etik aurrera Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeko (LPEE) eta LPEE+ aliantzako kide izateari utziko diote, Ormuzko itsasarteko krisiak eragindako egoera dela eta. "Epe luzerako merkataritza politikak" ezarri nahi dituztela azaldu dute bertako agintariek. 

EAJ-PNV PSE EE Petrolio Politika

iker casanova
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua

Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" ikusi du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena.  "Hau EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integral batean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.

