GEBehatokiak eta Naparraren familiak terrorismoaren biktima gisa aitortzea eskatuko dute
Espainiako Barne Ministerioak bi aldiz errefusatu du errekonozimendu hori, nahiz eta NBEk kasua aitortu zuen 2014an.
GEBehatokiak, Giza Eskubideen Euskal Behatokiak, Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren familiaren oniritziarekin, beste eskaera bat egin du terrorismoaren biktima gisa aitortu dezaten.
Naparra, Komando Autonomo Antikapitalistetako kidea, 1980ko ekainaren 11n desagertu zen. Polemika piztu da Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroan terrorismoaren ondorioz desagertutakoei buruz egindako erakusketa batean agertu baita, familiak bertatik kentzeko eskatu arren.
Barne Ministerioak birritan baztertu zuen Jose Miguel Etxeberria terrorismoaren biktima gisa aitortzeko eskaeran, 2008an eta 2013an.
Nazio Batuen Erakundeko Behartutako edo Nahi Gabeko Desagertzeei buruzko Lantaldeak, berriz, aitortu egin zuen kasua 2014an.
Orain, familia Naparraren kasua memoria zentroan agertzearen kontra agertu da, izan ere, haren hilketari eta desagertzeari buruzko bi hipotesi jasotzen dira.
Alde batetik, aipatzen da Komando Autonomoek esan zutela ETAko kideek desagerrarazi zutela, eta, bestetik, azaltzen da Batallon Vasco Españolek bere gain hartu zuela, eta familiak indarkeria parapolizialari leporatzen dio.
GEBehatokiak uste du "oinarri historiko ororen aurka" egozten zaiola desagerpena ETAri, eta bere buruari galdetzen dio: "Orduan, Jose Miguel Etxeberria terrorismoaren biktima bat da?". Hori horrela, berriro eskatuko dute terrorismoaren biktima gisa izendatzea.
Gainera, Espainiako eta Frantziako gobernuei Jose Miguel Etxeberriaren gorpuzkiak bilatzeko eta senideei emateko lan egitea eskatu diete.
Zure interesekoa izan daiteke
