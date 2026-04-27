HIZKUNTZA POLITIKA BERRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduk euskara unibertsalizatzea eta erabilera arlo guztietan indartzea proposatu du

Koalizioak hizkuntza-politika berria planteatu du, geldialdia gainditu eta euskara bizitzaren esparru guztietan erabiltzea bermatzeko. Gainera, pertsonen euskalduntzetik espazioarenera pasatzea planteatu du. 

Otxandion eta Kortajarenan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk "Hizkuntza politika berria, biziberritzeko etapa berri bat irekitzeko" dokumentu estrategikoa onartu du, oinarrien % 97,29arekin. Bertan, euskarari estatus juridiko berri bat ematea proposatzen du, hizkuntza nazional gisa aitortuko duena eta eremu guztietan presentzia indartuko duena.

Testua diagnostiko argi batetik abiatzen da: euskara biziberritzeko prozesua geldialdian dago, eta horrek "eskala handiko eraldaketa" eskatzen du. Horren aurrean, hizkuntzaren erabilera arautzen duen marko legala eta politikoa sakonki berritzea defendatzen du koalizioak.

Bere planteamendu nagusien artean, EH Bilduk proposatzen du pertsonen euskalduntzetik espazioen euskalduntzera igarotzea, hizkuntza eskubide indibidualen bermea eta euskararen erabilera soziala bultzatuko duen ikuspegi kolektiboa uztartuz.

Bide horretan, alderdiak Euskal Herri osoko egitura juridikoa egokitzearen alde egin du, lortutako aurrerapenak blindatzeko, atzerapausoak saihesteko eta euskararen estatusa hizkuntza hegemonikoen estatusarekin parekatzeko. Halaber, planteatzen du maila instituzional guztietan aurrera egitea, Europako Kontseilutik eta Europako Parlamentutik Espainiako eta Frantziako estatuetako legedietaraino.

Nafarroan, EH Bilduk zonifikazio linguistikoa gainditzearen eta zatiketa administratiboarekin amaitzearen alde egin du, lurralde osoan euskara hizkuntza ofizial gisa aitortzea bultzatuz.

Dokumentuak, gainera, ildo estrategikoak jasotzen ditu, hala nola EAEko euskararen legea aldatzea, administrazioko hizkuntza-eskakizunen sisteman aldaketak egitea eta Europako erakundeetan euskararen onarpena bultzatzea.

Estatu mailan, koalizioak Espainiako legerian hizkuntza-ikuspegia sartzea planteatu du, Estatuko erakundeen aurrean eleaniztasuna eta hizkuntza-eskubideak bermatzeko lege organiko bat bezalako ekimenen bidez.

Azkenik, EH Bilduk migrazioak prozesu honetan duen garrantzia azpimarratu du eta euskara integrazio eta aukera tresna bihurtuko duten harrera politikak garatzea proposatu du, bereziki egoera ahulean dauden kolektiboentzat.

Euskararen biziberritzean aro berri bat irekitzea ahalbidetuko duen herri akordio bat "inoiz baino beharrezkoagoa" dela ondorioztatu du alderdiak, eta hori lortzeko lan egingo duela ziurtatu du.

Publizitatea
X