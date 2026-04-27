Barcenasen semearen ustez, Rajoyren Gobernuak agindua eman zuen bere aitari espetxeko egonaldia "jasanezina" egiteko

Auzitegi Nazionalak Kitchen auziaren epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan. Lekuko gisa deklaratu dute gaur Javier Arenas eta Soraya Saenz de Santamaria PPko buruzagi ohiek, eta Guillermo Barcenasek, Luis Barcenasen semeak. 

Auzitegi Nazionalak Kitchen sarearen epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan, Rajoyren lehen Gobernuko Barne Ministerioko kupularen aurkako epaiketa, Jorge Fernandez Diaz ministro ohia tartean. 2013 eta 2015 artean, Gürtel auzia eta Alderdi Popularraren B kontabilitatearen inguruko ikerketak martxan zirenean, Luis Barcenas PPko diruzain ohiari alderdiarentzat kaltegarri liratekeen dokumentuak lapurtzeko Gobernuak antolatutako ustezko operazioaren inguruko galdeketa berriak egin ditu gaurkoan epaimahaiak. 

Astelehen honetan lekuko gisa deklaratu dute Javier Arenas eta Soraya Saenz de Santamaria PPko buruzagi ohiek eta Guillermo Barcenas Luis Barcenasen semeak.

Guillermo Barcenasek, astelehen honetan Auzitegi Nazionalean (AN) azaldu duenez, Soto del Realeko (Madril) espetxean preso egon zen garaian aitari "bizia jasanezina egiteko agindua" egon zela uste du, eta agindu hori Mariano Rajoyren Exekutiboak eman zuela, espetxeak "Gobernuaren menpe dauden erakundeak direlako".

Gainera, adierazi du aitak 2013an behin-behineko espetxealdian sartu baino pixka bat lehenago aipatu ziola Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiarekin eta Javier Arenas PPko buruzagi ohiarekin egindako grabazio baten kontua, non alderdiaren B kutxako gerakinaren inguruan hitz egiten zuten, baina aitortu du ez zuela inoiz entzun.

Barcenasen semeak, halaber, kontatu duenez, ustez isilmandatari lanak egiteagatik epaiketan akusatu gisa dagoen Sergio Rios aitaren txoferrarengan konfiantza izateari utzi zion, 2013an etxean amarekin zegoela apaiz faltsu batek eraso egin zien gertakarien ondorioz. 

Riosek librantza eguna zuen egun hartan, baina amak leihotik laguntza eskatzea lortu zuenean, txoferra bost minuturen buruan agertu zela azaldu du; txoferrak kontatu omen zien bere emaztea han inguruko ile-apaindegi batera eramana zuela.

"Traza txarra hartu genion hasieratik kontuari(...) Ni, gizon hari (apaiz faltsua) eusten ari nintzela, zeharo azkar agertu zen (txoferra)". Barcenasek azpimarratu du aurpegiera zelebrea zuela Riosek, harridurazkoa gehiago, susto-aurpegia baino, eta horrek atentzioa eman ziola, ez zitzaiolako normala iruditu zeuden egoeran. Txoferra iritsi eta gutxira etxean "hamabost bat polizia" agertu izana ere susmagarri jo zuten.

Arenas Barcenasekin bildu zen 2012an

Javier Arenas PPko senatariak Kitchen operazioaren epaiketan adierazi duenez, Luis Barcenas PPko diruzain ohiak espero zuen PP Espainiako Gobernura iristeak aldaketak ekarriko zituela Gurtel auziaren ikerketan, zehazki fiskalei eta polizia judizialari dagokienez.

Arenasek lekuko gisa deklaratu du astelehen honetan Jorge Fernandez Diaz Barne ministro ohia eta Francisco Martinez Segurtasun idazkari ohia akusatuta dauden epaiketan. PPko senatariak "administrazio publikoko profesional handi" gisa goraipatu ditu.

PPko idazkari nagusi ohiak onartu du 2012ko amaieran bilera bat egin zuela Barcenasekin Sevillan. Arenasen arabera, bilera hartan Barcenasek haserrea adierazi zuen fiskala eta polizia bere aurka egiten ari ziren ikerketagatik (Gurtel auzian), eta, Arenasen arabera, Barcenasek uste zuen PP Moncloan egoteak mesede egin ziezaioketen aldaketak eragin zitzaketela.

Arenasek gaineratu du ez zuela inoiz jakin PPko diruzain ohiak grabatu egin zuenik. "Ez nuen inoiz grabazio horren berri izan, grabaziorik egon bazen nik jakin gabe izan zen, eta grabazioa egon izanak ez zidan inolako kezkarik eragin", adierazi du. Jarraian, Rajoyri beste grabazio bat egin ote zioten eta PPk grabazio horren existentzia egiaztatzen saiatu ote zen ba ote dakien galdetu diote. "Inola ere ez dut horren berririk", esan du.

Saenz de Santarmariak prentsaren bidez ezagutu zuen 'Kitchen' auzia

Soraya Saenz de Santamaria Espainiako Gobernuko presidenteorde ohiak ziurtatu du ez zuela "operazio horren" berririk izan, Kitcheni erreferentzia eginez, Gobernuan egon zen garaian, eta ukatu egin du berak zuzentzen zuen CNIk Gurtelen eta Barcenasen paperen ondorioei aurre egiteko inolako ekimenik martxan jarri izana.

2013an presidenteorde, Presidentetzako ministro eta Espainiako Gobernuko bozeramaile zenak azaldu du ez dakiela Inteligentzia Zentro Nazionalak (CNI), Presidentetzako Ministerioari atxikita zegoenak, Barcenasi jarraipenik edo zaintzarik egin ote zion 2013 eta 2015 artean, ezta Villarejori espioitzarik egin ote zion ere.

Kitchen auziko epaiketan lekuko gisa egindako deklarazioan, Saenz de Santamariak "ez" edo "ez dut gogoratzen" hitzekin erantzun die herri-akusazioaren (Podemos eta PSOE) abokatuen galdera gehienei.

Halaber, Javier Iglesias abokatua -PPk ustez Barcenasekin espetxean negoziartzera bidali zuena- ezagutzen ote duen galdetu diotenean, joan den ostegunean Mariano Rajoyk adierazitakoan oinarritu da. Ukatu egin du abokatu hori ezagutzen zuenik, eta Barcenasekin espetxean hitz egindakoaren berri Rajoyri ematen zion ba ote dakien galdetuta, erantzun du horren inguruan "Mariano Rajoyk esandakoa, ondo esana" egongo dela.

