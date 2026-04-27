Barcenasen semearen ustez, Rajoyren Gobernuak agindua eman zuen bere aitari espetxeko egonaldia "jasanezina" egiteko
Auzitegi Nazionalak Kitchen auziaren epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan. Lekuko gisa deklaratu dute gaur Javier Arenas eta Soraya Saenz de Santamaria PPko buruzagi ohiek, eta Guillermo Barcenasek, Luis Barcenasen semeak.
Auzitegi Nazionalak Kitchen sarearen epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan, Rajoyren lehen Gobernuko Barne Ministerioko kupularen aurkako epaiketa, Jorge Fernandez Diaz ministro ohia tartean. 2013 eta 2015 artean, Gürtel auzia eta Alderdi Popularraren B kontabilitatearen inguruko ikerketak martxan zirenean, Luis Barcenas PPko diruzain ohiari alderdiarentzat kaltegarri liratekeen dokumentuak lapurtzeko Gobernuak antolatutako ustezko operazioaren inguruko galdeketa berriak egin ditu gaurkoan epaimahaiak.
Guillermo Barcenasek, astelehen honetan Auzitegi Nazionalean (AN) azaldu duenez, Soto del Realeko (Madril) espetxean preso egon zen garaian aitari "bizia jasanezina egiteko agindua" egon zela uste du, eta agindu hori Mariano Rajoyren Exekutiboak eman zuela, espetxeak "Gobernuaren menpe dauden erakundeak direlako".
Gainera, adierazi du aitak 2013an behin-behineko espetxealdian sartu baino pixka bat lehenago aipatu ziola Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiarekin eta Javier Arenas PPko buruzagi ohiarekin egindako grabazio baten kontua, non alderdiaren B kutxako gerakinaren inguruan hitz egiten zuten, baina aitortu du ez zuela inoiz entzun.
Barcenasen semeak, halaber, kontatu duenez, ustez isilmandatari lanak egiteagatik epaiketan akusatu gisa dagoen Sergio Rios aitaren txoferrarengan konfiantza izateari utzi zion, 2013an etxean amarekin zegoela apaiz faltsu batek eraso egin zien gertakarien ondorioz.
Riosek librantza eguna zuen egun hartan, baina amak leihotik laguntza eskatzea lortu zuenean, txoferra bost minuturen buruan agertu zela azaldu du; txoferrak kontatu omen zien bere emaztea han inguruko ile-apaindegi batera eramana zuela.
"Traza txarra hartu genion hasieratik kontuari(...) Ni, gizon hari (apaiz faltsua) eusten ari nintzela, zeharo azkar agertu zen (txoferra)". Barcenasek azpimarratu du aurpegiera zelebrea zuela Riosek, harridurazkoa gehiago, susto-aurpegia baino, eta horrek atentzioa eman ziola, ez zitzaiolako normala iruditu zeuden egoeran. Txoferra iritsi eta gutxira etxean "hamabost bat polizia" agertu izana ere susmagarri jo zuten.
Arenas Barcenasekin bildu zen 2012an
Javier Arenas PPko senatariak Kitchen operazioaren epaiketan adierazi duenez, Luis Barcenas PPko diruzain ohiak espero zuen PP Espainiako Gobernura iristeak aldaketak ekarriko zituela Gurtel auziaren ikerketan, zehazki fiskalei eta polizia judizialari dagokienez.
Arenasek lekuko gisa deklaratu du astelehen honetan Jorge Fernandez Diaz Barne ministro ohia eta Francisco Martinez Segurtasun idazkari ohia akusatuta dauden epaiketan. PPko senatariak "administrazio publikoko profesional handi" gisa goraipatu ditu.
PPko idazkari nagusi ohiak onartu du 2012ko amaieran bilera bat egin zuela Barcenasekin Sevillan. Arenasen arabera, bilera hartan Barcenasek haserrea adierazi zuen fiskala eta polizia bere aurka egiten ari ziren ikerketagatik (Gurtel auzian), eta, Arenasen arabera, Barcenasek uste zuen PP Moncloan egoteak mesede egin ziezaioketen aldaketak eragin zitzaketela.
Arenasek gaineratu du ez zuela inoiz jakin PPko diruzain ohiak grabatu egin zuenik. "Ez nuen inoiz grabazio horren berri izan, grabaziorik egon bazen nik jakin gabe izan zen, eta grabazioa egon izanak ez zidan inolako kezkarik eragin", adierazi du. Jarraian, Rajoyri beste grabazio bat egin ote zioten eta PPk grabazio horren existentzia egiaztatzen saiatu ote zen ba ote dakien galdetu diote. "Inola ere ez dut horren berririk", esan du.
Saenz de Santarmariak prentsaren bidez ezagutu zuen 'Kitchen' auzia
Soraya Saenz de Santamaria Espainiako Gobernuko presidenteorde ohiak ziurtatu du ez zuela "operazio horren" berririk izan, Kitcheni erreferentzia eginez, Gobernuan egon zen garaian, eta ukatu egin du berak zuzentzen zuen CNIk Gurtelen eta Barcenasen paperen ondorioei aurre egiteko inolako ekimenik martxan jarri izana.
2013an presidenteorde, Presidentetzako ministro eta Espainiako Gobernuko bozeramaile zenak azaldu du ez dakiela Inteligentzia Zentro Nazionalak (CNI), Presidentetzako Ministerioari atxikita zegoenak, Barcenasi jarraipenik edo zaintzarik egin ote zion 2013 eta 2015 artean, ezta Villarejori espioitzarik egin ote zion ere.
Kitchen auziko epaiketan lekuko gisa egindako deklarazioan, Saenz de Santamariak "ez" edo "ez dut gogoratzen" hitzekin erantzun die herri-akusazioaren (Podemos eta PSOE) abokatuen galdera gehienei.
Halaber, Javier Iglesias abokatua -PPk ustez Barcenasekin espetxean negoziartzera bidali zuena- ezagutzen ote duen galdetu diotenean, joan den ostegunean Mariano Rajoyk adierazitakoan oinarritu da. Ukatu egin du abokatu hori ezagutzen zuenik, eta Barcenasekin espetxean hitz egindakoaren berri Rajoyri ematen zion ba ote dakien galdetuta, erantzun du horren inguruan "Mariano Rajoyk esandakoa, ondo esana" egongo dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau hilketa eta hainbat saiakera AEBetako presidenteen aurka: joera historiko baten zergatiak
Donald Trumpen aurkako hirugarren atentatuak gogora ekarri du AEBetako magnizidioen historia. Zenbait adituk salatu dute armen eskuragarritasuna eta zergatien artean aipatu dute.
EH Bilduk euskara unibertsalizatzea eta erabilera arlo guztietan indartzea proposatu du
Koalizioak hizkuntza-politika berria planteatu du, geldialdia gainditu eta euskara bizitzaren esparru guztietan erabiltzea bermatzeko. Gainera, pertsonen euskalduntzetik espazioarenera pasatzea planteatu du.
GEBehatokiak eta Naparraren familiak terrorismoaren biktima gisa aitortzea eskatuko dute
Espainiako Barne Ministerioak bi aldiz errefusatu du errekonozimendu hori, nahiz eta NBEk kasua aitortu zuen 2014an.
Auzitegi Nazionalak Pujol salbuetsi egin du ustelkeria delituetatik, dementzia duela iritzita
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 9 urteko espetxe-zigorra eskatzen zuen bere aurka, legez kanpoko elkartea osatzea eta dirua zuritzea egotzita, eta Jordi seme zaharrari galdeketa egingo diote orain, ustelkeriaren ustezko erantzulea izateagatik.
Auzitegi Nazionalak gaur erabakiko du Pujol epaitu ala dementziagatik erantzukizun penalik gabe utzi
Epaiketatik kanpo uztea erabakitzen badu, Pujol Auzitegi Nazionaletik joan ahal izango da, inolako erantzukizun penalik gabe, eta gainerako akusatuak galdekatuko dituzte, hala nola Jordi semea.
Cosme Delclaux hil da, 90eko hamarkadaren amaieran ETAk denbora luzez bahituta izan zuen abokatua
Aurtengo azaroan 30 urte beteko lirateke ETAk bahitu zuenetik. 232 egun eman zituen zulo batean ezkutatuta. Hileta astelehen honetan egingo dute, Neguriko Loiolako San Inazio parrokian.
Gernikako bonbardaketaren biktimak gogoratu dituzte 89. urteurrenean
"Memoria demokratikoaren lekua" izan nahi duen eskultura inauguratu dute goizean. Eskultura horrek, "bakerako ate sinbolikoa" irudikatzen du. Arratsaldean, sirena hotsa entzun da, eta lore-eskaintza egin dute Zalloko hilerrian.
Estebanek PSEren "immobilismoa" deitoratu du, EAJri euskara blindatzeagatik kritika egin ostean
Aitor Esteban EAJko presidentea "minduta" eta “harrituta” Mikel Torres lehendakariorde sozialistak euskararen inguruan esandakoarekin. Sozialistek duten “inmobilismoa” deitoratu du Estebanek, eta gaineratu du “guztientzat” segurtasun juridikoa lortzeko lanean ari direla jeltzaleak.
Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernua datorren astean hasiko dira Gizarte Segurantzaren eskumenaz negoziatzen
Lehendakariak adierazi duenez, Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak "bilera hitzorduak ditu ministerioekin".