Auzitegi Nazionalak Pujol salbuetsi egin du ustelkeria delituetatik, dementzia duela iritzita
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 9 urteko espetxe-zigorra eskatzen zuen bere aurka, legez kanpoko elkartea osatzea eta dirua zuritzea egotzita, eta Jordi seme zaharrari galdeketa egingo diote orain, ustelkeriaren ustezko erantzulea izateagatik.
Jordi Pujol i Soley Generalitateko presidente ohia (95 urte) erantzukizun penaletik salbuestea erabaki du Auzitegi Nazionalak, Pujol familia ustelkeria politikoaren bidez aberasteagatik epaitzen ari den auzian.
Auzitegiko presidenteak iragarri duenez, azterketa medikoaren ostean eta epaimahaiko kideak presidente ohiarekin bildu ostean, Pujol "prozeduratik kanpo" uztea erabaki dute.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 9 urteko kartzela-zigorra eta 204.000 euroko isuna eskatzen zuen, legez kanpoko elkarte bateko kide izatea eta dirua zuritzea egotzita.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak legez kanpoko elkarte bat osatzea leporatzen die Pujoli eta zazpi seme-alabei. Hamarkada luzeetan bere posizio politikoa baliatuz dirua bidegabe eskuratu zutela uste dute.
15 ustezko kolaboratzaile ere badaude akusatuen artean, besteak beste, Pujolen dirutza zuritzen lagundu zuten enpresariak, Jordi Pujol Ferrusola Generalitateko presidente ohiaren seme nagusiak kudeatzen omen zituen sozietateen bidez.
Bai Fiskaltzaren bai Estatuko Abokatutzaren arabera, enpresariek komisioak ordaindu zituzten esleipen publikoak jasotzearen truke, gezurrezko eragiketak egin zituzten, funtsen jatorria legez kanpokoa zela. Era berean, ez dute sinesten Andorran zuten dirutza Florenci Pujol aitonaren herentzia izatea.
